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Elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle donatılacak yeni araçlar, markanın geleceğe yönelik en büyük ürün atağı olarak nitelendiriliyor.

BATI VE ÇİN PAZARLARI İÇİN ÖZEL MODELLER GELİYOR

Yeni geliştirilecek modellerin yedisi Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında satışa sunulurken, altı model ise Çin pazarının ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanacak. Mevcut makyaj operasyonlarından bağımsız şekilde sıfırdan geliştirilecek bu araçlarda, farklı mimariler ve HuginCore bilgi işlem platformu kullanılacak. Çin versiyonlarında ise Geely ortaklığıyla geliştirilen teknolojik altyapılar tercih edilecek.

SADECE SUV DEĞİL FARKLI GÖVDE TİPLERİ DE ÜRETİLECEK

Geleneksel SUV çizgisinin dışına çıkmaya hazırlanan Volvo, yeni segmentlere giriş yaparak station wagon gibi farklı gövde tiplerini de ürün gamına dahil etmeyi planlıyor. Gelecek dönem tasarım çizgisini 2027 yılında sergileyeceği yeni bir konseptle tanıtacak olan şirket, tamamen elektrikli geçiş sürecine uyum sağlayamayan müşterileri için ise üçüncü nesil hibrit motor seçeneklerini sunmaya devam edecek.