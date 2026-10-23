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Kaynak: Haber Merkezi

İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars, finansal tablodaki kötüleşmenin ardından personel sayısını azaltma kararı aldı. Şirketin açıkladığı yeni plan doğrultusunda, ağırlıklı olarak İsveç’te çalışan 2 bin 500 kişinin işine son verilecek. Elektrikli otomobillere yönelik talebin istikrarsız seyretmesi ve Çin’deki pazar koşullarının ağırlaşması, şirketin maliyet kısıtlamalarını genişletmesine yol açtı.

İşten çıkarma duyurusunun ardından Volvo hisselerinde sert düşüş yaşandı. Şirketin borsadaki değeri yaklaşık yüzde 30 geriledi. Geely Holding’in çoğunluk payını kontrol ettiği üretici; elektrikli araç satışlarındaki dengesizlik, gümrük vergilerinden kaynaklanan baskılar ve Çin’de yoğunlaşan rekabet nedeniyle finansal açıdan zorlanıyor.

BEKLENTİLER AŞILDI, BİLANÇO ZARARLA KAPANDI

Volvo’nun finansal sonuçları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla belirgin bir gerilemeye işaret etti. Şirket, 2025’in aynı çeyreğinde elde ettiği 583 milyon dolarlık kârın ardından bu yılın üçüncü çeyreğinde 373 milyon dolar kayıp bildirdi. Piyasalardaki tahminler ise zararın 72 milyon dolarla sınırlı kalacağı yönündeydi.

Kârlılıktaki düşüş, brüt kâr marjına da yansıdı. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 20,4 olan bu oran, son çeyrekte yüzde 14,7’ye düştü. Finansal sonuçların açıklanmasıyla baskı altına giren Volvo hisseleri hafta içinde tarihî dip seviyesini gördü. Hisselerin yıl başından bu yana kaybettiği değer, toplam değerlerinin üçte ikisinden fazlasına ulaştı.

Şirketin CEO’su Håkan Samuelsson, üçüncü çeyrek performansının beklentilerin oldukça gerisinde kaldığını belirtti. Samuelsson, 2026’nın öngörülenden daha güç koşullarda ilerlediğini ifade ederek şirketin yeniden yapılanma çalışmalarının daha güçlü biçimde sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

HARCAMALARDA 503 MİLYON DOLARLIK YENİ KESİNTİ

Volvo Cars, mevcut tasarruf programını genişleterek ek maliyet azaltımına gitmeyi hedefliyor. Daha önce açıklanan 2,3 milyar dolarlık tasarruf planına ilave olarak dolaylı giderler ve değişken maliyetler üzerinden 503 milyon dolarlık düşüş öngörülüyor. Bu hedefe gelecek yılın sonuna kadar ulaşılması planlanıyor.

Program kapsamında danışmanlık hizmetlerine ilişkin anlaşmaların sonlandırılması, personel sayısının doğal yollarla azalmasının sağlanması ve çalışanlara yönelik ayrılma paketlerinin uygulanması yer alıyor. Planın, şirket genelindeki iş gücünün yaklaşık yüzde 6’sını etkilemesi beklenirken İsveç’te yaklaşık 2 bin pozisyonun da kapsamda olduğu bildirildi.

Yeni düzenleme, daha önce duyurulan 3 bin kişilik iş gücü azaltımının üzerine eklenecek. Samuelsson’un Reuters’a verdiği bilgiye göre son kesintilerin 2027 yılının ortalarına dek tamamlanması amaçlanıyor. CEO, yürütülen dönüşüm çalışmalarının hedeflenen sonucu vermemesi hâlinde ilave adımlar atılabileceğini de belirtti.

ÇİN VE ABD STRATEJİSİNDE KÂRLILIK ÖNCELİĞİ

Volvo, ay başında yıllık satış hacmi ile nakit akışına ilişkin öngörülerini aşağı çekmişti. Çin’deki yerel otomobil üreticilerinin fiyat rekabetine karşı şirket, pazar payını büyütmek uğruna fiyatları agresif biçimde düşürmek yerine kâr marjlarını korumayı tercih edecek.

Üretici, bu yaklaşımı ABD pazarına da taşımayı değerlendiriyor. Böylece şirketin hem Çin’de hem de ABD’de kârlılığı ön planda tutan bir politika izlemesi planlanıyor.