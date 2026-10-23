Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

"Zor" ve "Sen Gibi" parçalarıyla müzik dünyasında iz bırakan sanatçı Nev'in sağlık durumuyla ilgili endişelendiren yeni bir gelişme yaşandı. Eylül ayında çoklu organ yetmezliği tanısıyla yoğun bakım ünitesine kaldırılan 57 yaşındaki sanatçının menajeri İlker Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada son durumu kamuoyuyla paylaştı ve hayranlarından hem dua hem de acil destek talebinde bulundu.

Karaciğer nakli operasyonu için gerekli değerlerin toparlanması beklenen sanatçıdan gelen bu son dakika gelişmesi, müzikseverleri ve yakın çevresini derinden sarstı.

Sevilen sanatçının sağlık sürecine dair gelişmeler yakından takip edilirken, tedavi süreciyle ilgili yeni bilgilerin netleşmesi bekleniyor.

BAYGIN BULUNMUŞTU

"Sen Gibi", "Işığım ve Gölgem", "Kıyısız Deniz" albümleri ile "Efkarlı", "Benmişim" ve "Yokum" gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla tanınan Nev'in sağlık mücadelesine dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Sanatçının zorlu süreci, 3 Eylül tarihinde evinde yaşadığı bilinç kaybıyla başladı. Menajeri İlker Ercan, kendisine ulaşamaması üzerine sanatçının kardeşini aradığını; kardeşinin eve ulaştığında Nev'i yerde baygın halde bulduğunu aktarmıştı.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan ve acil serviste entübe edilen sanatçıya yapılan tıbbi tetkiklerde çoklu organ yetmezliği tespit edilmiş, tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilmişti.

Tedavisinin ilk aşamasında solunum cihazından çıkarılan Nev'in durumundaki olumlu seyir, hem yakın çevresine hem de hayranlarına derin bir nefes aldırmıştı. Menajeri İlker Ercan da o dönem yaptığı açıklamalarda sanatçının iyileşme eğilimine girdiğini belirterek umut verici mesajlar paylaşmıştı.

NAKİL BEKLENİYORDU

Ancak Ekim ayı başı itibarıyla kritik tedavi sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Sanatçının sağlığına tam anlamıyla kavuşabilmesi için karaciğer naklinin zorunlu olduğu ifade edildi. Menajer Ercan'ın aktardığı bilgilere göre, donör arayışının ve nakil operasyonunun başlayabilmesi için öncelikle Nev'in klinik değerlerinin güvenli ve stabil bir seviyeye getirilmesi hedefleniyordu.

SEVENLERİNİ KAN VERMEYE ÇAĞIRDI

Nakil operasyonu için umutlu bekleyiş sürerken, sanatçıdan gelen son haber müzik dünyasını ve sevenlerini derinden üzdü. Menajer İlker Ercan, sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımda Nev'in durumunun kritik bir aşamaya geldiğini ve sanatçının yeniden entübe edildiğini duyurdu.

Menajer İlker Ercan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba dostlar dün gece Nev tekrar entübe edildi, durum çok kritik dualarınızı eksik etmeyin, yoğun kanaması olduğu için kan ihtiyacı oluyor. 0 pozitif olup herhangi bir problemi olmayan arkadaşları Çam ve Sakura Hastanesi'nde Nevzat Doğansoy adına kan vermeye bekliyoruz."

NEV KİMDİR?

Asıl adı Nevzat Doğansoy olan sanatçı, 1968'de İstanbul'da doğdu ve müziğe mandolinle başladıktan sonra üniversite yıllarında aldığı gitar eğitimiyle sahneye adım attı. 1995'te Chantage grubuyla müzik yapan Nev, 2000 yılında Teoman'ın Türkiye turnesine katılmasının ardından solo kariyerine yöneldi ve 'Zor' şarkısının yer aldığı 'Her Şeye Rağmen' albümüyle listelerin zirvesine yerleşti.