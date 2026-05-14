İstanbul’da sahte İsrail pasaportlarıyla İngiltere’ye gitmek isteyen kişilere yardım ettiği öne sürülen insan kaçakçısı şebekenin bir vize şirketi olduğu ve düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

İNGİLTERE BİLDİRDİ

Soruşturma kapsamında İngiltere makamları tarafından paylaşılan “riskli yolcu” bildirimlerini inceleyen ekipler, sahte seyahat belgeleriyle İngiltere’ye gitme hazırlığında olan kişileri mercek altına alınmıştı.

İSRAİL DETAYI

Yapılan analizlerde, havayolu çalışanlarından destek aldıkları değerlendirilen ve 9 ayrı olaya karıştıkları belirlenen tamamı yabancı uyruklu 15 kişinin, İngiltere’nin vize istemediği ülkeler arasında yer alan İsrail adına düzenlenmiş gibi gösterilen sahte pasaportlar kullandıkları tespit edilmişti.

ŞİRKETTEN 8 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda vize şirketinden 2’si organizatör olmak üzere 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.