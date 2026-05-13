İstanbul’da sahte pasaport düzenleyerek İngiltere’ye gitmek isteyen kişilere yardım ettikleri öne sürülen 8 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin, sahte İsrail pasaportları kullanarak yasa dışı geçiş organizasyonu yaptığı iddia edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik kapsamlı çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında İngiltere makamları tarafından paylaşılan “riskli yolcu” bildirimlerini inceleyen ekipler, sahte seyahat belgeleriyle İngiltere’ye gitme hazırlığında olan kişileri mercek altına aldı.

Yapılan analizlerde, havayolu çalışanlarından destek aldıkları değerlendirilen ve 9 ayrı olaya karıştıkları belirlenen tamamı yabancı uyruklu 15 kişinin, İngiltere’nin vize istemediği ülkeler arasında yer alan İsrail adına düzenlenmiş gibi gösterilen sahte pasaportlar kullandıkları tespit edildi.

Polis ekipleri, yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından kimlikleri belirlenen 8 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan zanlılar gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.