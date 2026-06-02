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Kısa Dalga’nın, VFS Global’in Türkiye’deki faaliyetlerini mercek altına aldığı “Vize İmparatorluğu” başlıklı araştırma dosyasına erişim engeli getirildi. Karar, “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesine dayandırıldı.

Lighthouse Reports öncülüğünde 12 ülkeden 14 medya kuruluşunun ortak çalışmasıyla hazırlanan ve VFS Global’in vize aracılık sistemini ile Türkiye’deki Gateway bağlantılarını inceleyen “Vize İmparatorluğu” yazı dizisine erişim engeli getirildi. Kararın gerekçesi olarak “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gösterildi.

Kısa Dalga muhabiri Canan Coşkun tarafından hazırlanan “Vize İmparatorluğu” araştırma dizisi, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği’nin 1 Haziran 2026 tarihli ve 2026/5576 sayılı kararıyla erişime kapatıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) Kısa Dalga’ya gönderdiği tebligatta, erişim engeli kararının 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında alındığı belirtildi.

Söz konusu maddede, “Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya birkaçına bağlı olarak” erişim engeli kararı verilebileceği hüküm altına alınıyor.

DOSYA TÜRKİYE AYAĞINI OLUŞTURUYORDU

“Vize İmparatorluğu” dosyası, devletlerin vize başvuru süreçlerini özel şirketlere devretmesiyle ortaya çıkan yeni yapıyı inceleyen uluslararası araştırmanın Türkiye ayağını oluşturuyordu.

Lighthouse Reports koordinasyonunda, 12 ülkeden 14 medya kuruluşunun katkısıyla yürütülen araştırmada, VFS Global’in başvuru sahiplerinin çoğu zaman ihtiyaç duymadığı ek hizmetlerden önemli gelir elde ettiği ortaya konuldu. Araştırma, bazı ülkelerde bu hizmetlerin isteğe bağlı olmaktan çıkarılarak başvuru sürecinin zorunlu bir parçası gibi sunulduğunu da ortaya çıkardı. Randevu sistemleri, ayrıcalıklı salonlar, kısa mesaj bildirimleri, kurye hizmetleri ile belge tarama ve çıktı alma işlemlerinin, başvuru sahipleri için görünmeyen ek maliyetler yarattığı belirtildi.

Kısa Dalga’da yayımlanan Türkiye bölümünde ise VFS Global’in Türkiye operasyonları, Gateway Management şirketi, şirket sahibi Halis Ali Çakmak’ın ticari ilişkileri ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bağlantıları incelenmişti.