OLAYLAR

1098 - Birinci Haçlı seferi: 8 ay süren kuşatma sonunda Antakya haçlıların kontrolü altına girdi.

1839 - Çin'in "Humen" limanında İngiliz tacirlerden ele geçirilen 1.2 milyon kg afyon Çinli yetkililerce imha edilince, Birleşik Krallık bunu bir savaş nedeni saydı (casus belli) ve böylelikle "Birinci Afyon Savaşı" başlamış oldu.

1889 - Kanada topraklarını bir okyanustan diğerine kadar kateden "Kanada Pasifik Demiryolu" tamamlandı.

1889 - Dünyanın ilk uzun mesafeye elektrik taşıyan güç hattı tamamlandı. Willamette Falls'daki güç istasyonundan Portland, Oregon'un kent merkezine kadar olan hattın uzunluğu 14 mildi.

1892 - İngiliz futbol takımı olan Liverpool kuruldu.

1925 - Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (Güncel Türkçesi: İlerici Cumhuriyet Partisi), Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı.

1939 - Dr. Fikri Tüzer CHP Genel Sekreterliğine seçildi; Müstakil Grup üye seçimi yapıldı.

1942 - Midway deniz savaşı başladı. İki gün süren savaşta, Japonlar ağır kayıplar verdiler ve Japonların Pasifikteki ilerleyişi durduruldu.

1955 - İstanbul'da Göksu'nun üzerinde yapılan Elmalı Barajı açıldı.

1955 - Messina Konferansı; Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun doğuşu.

1957 - Türkiye Güreş Millî Takımı, serbest stilde dünya güreş şampiyonu oldu.

1964 - Futbolun 'Ordinaryüs'ü Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe - Beşiktaş arasındaki jübile maçıyla futbola veda etti.

1965 - Edward Higgins White, uzayda yürüyen ilk Amerikan oldu.

1974 - Ressam Fikret Mualla'nın Fransa'dan getirilen kemikleri, İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'na gömüldü.

1974 - Yitzhak Rabin, İsrail'in yeni Başbakanı oldu.

1976 - "Avrupa Komünizmi" deyimi, ilk kez İtalyan Komünist Partisi lideri Enrico Berlinguer tarafından kullanıldı.

1983 - Birleşik Krallık'ta Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait üsleri protesto eden 752 kişi tutuklandı.

1989 - Pekin'de Tiananmen Meydanı'ndaki büyük gösteriye asker müdahale etti: 2 bin civarında öğrenci öldü.

1996 - Birleşmiş Milletler himayesinde düzenlenen Habitat-II İnsan Yerleşimleri Konferansı'nın resmî açılışı İstanbul'da yapıldı.

2006 - Karadağ kuruldu.

2017 - İngiltere'nin Londra kentindeki Southwark bölgesinde, bir terör saldırısı düzenlendi.

DOĞUMLAR

1808 - Jefferson Davis, Amerikalı general ve siyasetçi (ö. 1889)

1822 - Maria Adelaide, Sardinya kraliçesi (ö. 1855)

1865 - V. George, Birleşik Krallık Hükümdarı (ö. 1936)

1870 - Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Türk yazar ve şair (ö. 1927)

1877 - Raoul Dufy, Fransız fovist ressam (ö. 1953)

1885 - Yakov Sverdlov, Yahudi asıllı Rus devrimci (ö. 1919)

1887 - Carlo Michelstaedter, İtalyan yazar (ö. 1910)

1906 - Josephine Baker, Amerikalı dansçı ve şarkıcı (ö. 1975)

1910 - Paulette Goddard, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 1990)

1921 - Yu Lan, Çinli tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2020)

1922 - Alain Resnais, Fransız yönetmen (ö. 2014)

1924 - Bernard Glasser, Amerikalı film yapımcısı ve yönetmeni (ö. 2014)

1925 - Tony Curtis, Amerikalı aktör (ö. 2010)

1926 - Allen Ginsberg, Amerikalı yazar (ö. 1997)

1929 - Werner Arber, İsviçreli mikrobiyolog, genetikçi ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi

1931 - Raúl Castro, Kübalı asker ve siyasetçi

1931 - John Norman, Amerikalı filozof, profesör ve yazar

1933 - İsa bin Selman el-Halife, 1961'den ölümüne kadar hüküm sürmüş Bahreyn'in ilk emiri (ö. 1999)

1936 - Larry McMurtry, Amerikalı yazar ve En İyi Uyarlama Senaryo Akademi Ödülü sahibi (ö. 2021)

1939 - Erdoğan Tokatlı, Türk sinema yönetmeni, yazar ve çevirmen (ö. 2010)

1941 - Suna Kıraç, Türk iş insanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu başkan vekili (ö. 2020)

1941 - Monika Maron, Alman yazar

1942 - Curtis Mayfield, Amerikalı soul, R&B ve funk şarkıcısı, besteci ve prodüktör (ö. 1999)

1946 - Penelope Wilton, İngiliz kadın oyuncu

1949 - Philippe Djian, Fransız yazar

1950 - Susi Quatro, Amerikalı şarkıcı

1951 - Jill Biden, Joe Biden'ın eşi

1953 - Martin Bartenstein, Avusturyalı siyâsetçi

1953 - Loalwa Braz, Brezilyalı kadın vokal (ö. 2017)

1954 - Bajram Rexhepi, Kosovalı siyasetçi (ö. 2017)

1956 - Melike Demirağ, Türk şarkıcı ve oyuncu

1961 - Lawrence Lessig, Amerikalı bilim insanı

1963 - Anica Dobra, Sırp aktris

1964 - Kerry King, Amerikalı gitarist

1967 - Anderson Cooper, Amerikalı haber sunucusu

1971 - Luigi Di Biagio, İtalyan futbolcu

1971 - Ekrem İmamoğlu, Türk siyasetçi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı

1974 - Jonne Järvelä, Fin folk metal grubu Korpiklaani'nin vokalisti ve gitaristi

1976 - Hamza Yerlikaya, Türk güreşçi

1977 - Cristiano Marques Gomes, Brezilyalı futbolcu

1977 - Ünal Yeter, Türk oyuncu

1980 - Amauri, İtalyan futbolcu

1980 - Ibrahim Yattara, Gineli futbolcu

1980 - Lazaros Papadopulos, Yunan basketbolcu

1980 - Temim bin Hamad es-Sani, Katar Emiri

1981 - Ersin Karabulut, Türk karikatürist

1982 - Yelena Isinbayeva, Rus sırıkçı

1985 - Papiss Cissé, Senegalli futbolcu

1985 - Łukasz Piszczek, Polonyalı millî futbolcu

1986 - Rafael Nadal, İspanyol tenisçi

1986 - Tomas Verner, Çek buz patenci

1987 - Lalaine, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1987 - PuCCa (Selen Pınar Işık), Türk yazar ve internet fenomeni

1988 - Mariya Stadnik, Azeri güreşçi

1989 - Imogen Poots, İngiliz oyuncu ve manken

1991 - Bruno Uvini, Brezilyalı millî futbolcu

1992 - Mario Götze, Alman millî futbolcu

1993 - Otto Porter Amerikalı profesyonel basketbolcu

1994Ahmet Özer, Türk futbolcu

Dimitris Konstandinidis, Yunan futbolcu

Onyekachi Okafor, Nijeryalı futbolcu

1996 - Lukas Klostermann, Alman millî futbolcu

1997 - Louis Hofmann, Alman oyuncu

1998 - Zayne Emory, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1999 - Dan-Axel Zagadou, Fransız futbolcu

2005 - Désiré Doué, Fransız futbolcu

ÖLÜMLER

1395 - İvan Şişman, Bulgar İmparatorluğu çarı (d. 1350)

1657 - William Harvey, İngiliz hekim (d. 1578)

1778 - Anna Maria Pertl Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart'ın ve Maria Anna Mozart'ın annesi (d. 1720)

1844 - XIX. Louis, Fransa kralı X. Charles'in en büyük oğlu (d. 1775)

1875 - Georges Bizet, Fransız besteci (d. 1836)

1877 - Ludwig von Köchel, Avusturyalı müzikolojist (d. 1800)

1889 - Bernhard Förster, Alman öğretmen (d. 1843)

1899 - Johann Strauss II, Avusturyalı besteci (d. 1825)

1922 - Duiliu Zamfirescu, Rumen yazar (d. 1858)

1924 - Franz Kafka, Çek yazar (d. 1883)

1946 - Mihail Kalinin, 1919-1946 yılları arasında Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı olmuş Bolşevik devrimci (d. 1875)

1953 - Philip Graves, Britanyalı gazeteci ve yazar (d. 1876)

1955 - Prenses Kadriye, Mısır Hıdivi Hüseyin Kamil Paşa'nın Kızı (d. 1888)

1963 - Nâzım Hikmet Ran, Türk şair ve oyun yazarı (d. 1902)

1963 - XXIII. Ioannes, Katolik Kilisesi Papası (d. 1881)

1964 - Frans Eemil Sillanpää, Fin yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1883)

1964 - Kazım Orbay, Türk asker, siyasetçi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 3. Genelkurmay Başkanı (d. 1886)

1970 - Hjalmar Schacht, Alman bankacı (d. 1877)

1971 - Heinz Hopf, topoloji ve geometri alanlarında çalışan Alman matematikçi (d. 1894)

1975 - Eisaku Sato, Japon siyasetçi (3 kez Japonya Başbakanı) (d. 1901)

1977 - Archibald Hill, İngiliz fizyolog (d. 1886)

1977 - Roberto Rossellini, İtalyan yönetmen (d. 1906)

1979 - Arno Schmidt, Alman mütercim ve yazar (d. 1914)

1989 - Ayetullah Humeyni, İran'ın dini lideri (d. 1902)

2000 - Mehmet Üstünkaya, Türk iş insanı ve Beşiktaş Spor Kulübü yöneticisi (d. 1935)

2000 - Merton Miller, Amerikalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (d. 1923)

2001 - Anthony Quinn, Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (d. 1915)

2001 - Vedat Kosal, Türk piyanist (d. 1957)

2003 - Ercan Arıklı, Türk gazeteci (d. 1940)

2004 - Quorthon, İsveçli müzisyen (d. 1966)

2009 - David Carradine, Amerikalı aktör (d. 1936)

2010 - Vladimir Arnold, Sovyet-Rus matematikçi (d. 1937)

2010 - Rue McClanahan, Amerikalı oyuncu (d. 1934)

2010 - Luigi Padovese, İskenderun'da görev yapmış Anadolu Katolik Kilisesi Episkoposu (d. 1947)

2011 - James Arness, Amerikalı western film oyuncusudur (d. 1923)

2011 - Jack Kevorkian, Amerikalı patolog, ressam, besteci, enstürmanist, ötanazi savunucusu ve uygulayıcısı (d. 1928)

2011 - Sami Ofer, İsrailli iş insanı (d. 1922)

2013 - Jiah Khan, Hint asıllı Britanyalı oyuncu (d. 1988)

2015 - Fikret Tabeyev, Sovyet Tatar politikacı, büyükelçi, parti lideri, Tataristan Cumhuriyeti Komünist Partisi'nin kurucusu (d. 1928)

2016 - Muhammed Ali, Amerikalı profesyonel boksör (d. 1942)

2016 - Vladimir İvanovski, Rus diplomat (d. 1948)

2016 - Luis Salom, İspanyol motosiklet yarışçısı (d. 1991)

2017 - John K. Watts, Avustralyalı eski futbol oyuncusu, iş insanı, radyo ve televizyon yayıncısı (d. 1937)

2018 - Doug Altman, İngiliz istatistikçi ve akademisyen (d. 1948)

2018 - Frank Charles Carlucci III, Amerikalı siyasetçidir (d. 1930)

2018 - Robert Norman "Bob" Forhan, Sağ kanatta oynamış Kanadalı eski buz hokeyi oyuncusu ve siyasetçi (d. 1936)

2018 - Johnnie Keyes, Afro-Amerikalı pornografik film oyuncusu (d. 1940)

2018 - Mario Toros, İtalyan siyasetçi (d. 1922)

2019 - Atsushi Aoki, Japon profesyonel güreşçi (d. 1977)

2019 - David Bergland, Amerikalı siyasetçi (d. 1935)

2019 - Paul Darrow (doğum adı: Paul Valentine Birkby), İngiliz oyuncu (d. 1941)

2019 - Javier Barreda Jara, Perulu siyasetçi ve bakan (d. 1966)

2019 - Stanisław Wróblewski, Polonyalı güreşçi (d. 1959)

2020 - Shaukat Manzoor Cheema, Pakistanlı politikacı (d. 1954)

2020 - Marc de Hond, Hollandalı televizyon sunucusu, radyocu, iş insanı, yazar, tiyatrocu ve paralimpik basketbol oyuncusu (d. 1977)

2020 - Mian Jamshed uddin Kakakhel, Pakistanlı politikacı (d. 1955)

2020 - Johnny Majors, Eski Amerikan futbolu oyuncusu ve antrenörü (d. 1935)

2020 - Adriano Silva, Brezilyalı politikacı ve profesör (d. 1970)

2021 - B. Jaya, Hint aktris ve komedyen (d. 1944)

2024 - Fatma Karanfil, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1952)

2025 - Edmund White, Amerikalı yazar ve araştırmacı (ABD'deki eşcinsel topluluğun yaşamına yönelen eserleriyle çağdaş toplumbilim ve toplumsal tarihe yaptığı katkılarla tanınan) (d. 1940)