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Türk futbolunda kulüplerin maliyetlerini yakından ilgilendiren yeni bir dönemin kapısı aralanıyor.

FUTBOLCULARIN GELİR VERGİLERİNİ ARTIK KULÜPLER ÖDEMEYECEK

Gazeteci Salim Manav'ın haberine göre; 2026-2027 sezonundan itibaren profesyonel futbolcuların gelir vergilerini kulüpler değil, futbolcuların kendileri ödeyecek.

Haberde, 2025-2026 sezonunda geçici olarak Süper Lig kulüpleri için uygulanmayan düzenlemenin gelecek sezondan itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

KULÜPLERİN MALİYET HESAPLARI DEĞİŞEBİLİR

Söz konusu uygulamanın hayata geçmesi halinde kulüplerin futbolcularla yaptığı sözleşme yapılarında önemli değişiklikler yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Bugüne kadar birçok transferde futbolcularla net maaş üzerinden anlaşma sağlanırken, vergi yükünün büyük bölümü kulüpler tarafından karşılanıyordu. Yeni sistemin uygulanması durumunda ise oyuncuların elde edecekleri net gelir ile kulüplerin maliyet hesapları yeniden şekillenebilir.

TRANSFER PİYASASINI ETKİLEYEBİLİR

Özellikle yüksek maaşlı yıldız futbolcuların transferlerinde yeni dönemin önemli sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.

Kulüplerin maaş bütçelerini yeniden düzenlemek zorunda kalabileceği belirtilirken, futbolcuların da sözleşme görüşmelerinde vergi yükünü dikkate alarak taleplerini güncelleyebileceği öngörülüyor.