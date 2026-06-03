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Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ilk toplantısını parti genel merkezinde gerçekleştirdi.

CHP Genel Merkezi'nde yapılan toplantı saat 18.15'te başladı. Yaklaşık dört saat süren toplantı, saat 22.30 sıralarında sona erdi.

GÖZLER YARIN YAPILACAK AÇIKLAMADA

Toplantının ardından alınan kararlar ve gündeme ilişkin detayların kamuoyuyla paylaşılması için yarın saat 14.00 işaret edildi. Açıklamanın, MYK üyelerinden Müslim Sarı tarafından yapılacağı duyuruldu.

Parti kulislerinde toplantıda örgüt yapısı, parti içi süreçler ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının ele alındığı değerlendirmeleri yapılırken, resmi açıklamanın ardından ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

YDK TOPLANTISI DA GÜNDEMDE

Öte yandan CHP'de gözler yalnızca MYK toplantısına çevrilmiş değil. Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) da perşembe günü toplanabileceği belirtiliyor.