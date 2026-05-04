İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Chelsea ile Nottingham Forest Stamford Bridge'te kozlarını paylaştı.

Kötü gidişat nedeniyle yakın zamanda Liam Rosenior ile yollarını ayıran Chelsea, Vitor Pereira yönetimindeki Forest karşısında adeta bozguna uğradı.

NOTTINGHAM FOREST MAÇA GOLLE BAŞLADI

Konuk ekip, henüz 2. dakikada Taiwo Awoniyi'nin attığı golle maça hızlı başladı. Nottingham Forest 15'inci dakikada ise Igor Jesus'un penaltıyı gole çevirmesiyle farkı ikiye çıkardı.

COLE PALMER PENALTI VURUŞUNDAN YARARLANAMADI

İlk yarı bu sürpriz sonuçla biterken Cole Palmer ile penaltı vuruşundan yararlanamayan Chelsea devreye 2-0 geride girdi.

AWONIYI CHELSEA'NİN TÜM UMUTLARINI YOK ETTİ

İkinci yarıda da disiplini elden bırakmayan Nottingham Forest 52'de Taiwo Awoniyi'nin ikinci kez ağları havalandırmasıyla skoru 3-0'a getirdi.

TARAFTARLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ 20 DAKİKA KALA STADI TERK ETTİ

Son dakikalara 3-0'lık Nottingham Forest üstünlüğüyle girilmesinin ardından Chelsea taraftarları stattan bitime 20 dakika kala ayrılarak takımı protesto etti.

JOAO PEDRO UZATMALARDA SON GOLÜ ATTI

Karşılaşmanın son golü 90+2'de Joao Pedro'dan geldi ve Nottingham Forest Chelsea'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek ligde kalma yolunda kritik bir 3 puan aldı.

NOTTINGHAM FOREST ÜST ÜSTE 3. MAÇINI KAZANDI

Ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkarak ve üst üste üçüncü galibiyetini alan Nottingham Forest puanını 42'ye yükseltirken Chelsea ise 48 puanda kaldı.

AVRUPA LİGİ'NDE FİNAL İÇİN OYNAYACAK

Nottingham Forest hafta içi UEFA Avrupa Ligi yarı final turunda 1-0'lık skor avantajıyla evinde Aston Villa ile rövanş maçına çıkacak.