Altın değerinde hasat... Kilosu 600 TL: Hem Avrupa'ya hem Ortadoğu'ya gidiyor

Ziraat Mühendisi Deniz Gürbüz ise turfanda üzüm üretiminde Mersin'in önemli bir merkez olduğunu belirterek, "Turfanda üzüm denildiğinde Silifke, Erdemli ve Mezitli ilçeleri öne çıkıyor. Önceleri küçük alanlarda yapılan üretim, bugün Mersin genelinde yaklaşık 2 bin 500 dönüme ulaştı. Yıllık üretim ise 8-10 bin ton civarında. Ürünler Rusya başta olmak üzere Arap ülkeleri ve kısmen Avrupa'ya ihraç ediliyor" dedi.