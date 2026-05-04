SGK uzmanı İsa Karakaş'tan asgari ücrete 'ara zam' açıklaması: Net rakam verdi
2026 yılının ilk aylarında artan enflasyon ve yükselen yaşam maliyetleri ''Asgari ücrete ara zam olacak mı?'' sorusunu yeniden gündeme taşıdı. SGK uzmanı İsa Karakaş asgari ücrete olası 'ara zam' ile ilgili açıklamalar yaparak net rakam verdi.Derleyen: Fatih Ergin
Yıl başında net 28.000 TL olarak belirlenen asgari ücret, küresel enerji krizi ve yerel fiyat artışlarının gölgesinde kalmaya devam ediyor.
Özellikle elektrik ve doğal gaza gelen son yüzde 25’lik zamların ardından, çalışan kesimin alım gücündeki erime hız kazandı. Başkent kulislerinde Temmuz ayında asgari ücrete 'ara zam' yapılıp yapılmayacağı tartışılırken, uzmanlardan kritik uyarılar geliyor.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Gazetesi yazarı ve SGK Uzmanı İsa Karakaş, asgari ücretin temel ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığını vurguladı.
İsa Karakaş, yasal tanımlara göre asgari ücretin bir işçinin barınma, gıda ve ulaşım gibi en temel giderlerini karşılaması gerektiğini hatırlatarak şunları söyledi:
"Bugün itibarıyla asgari ücretin olması gereken rakam tam olarak 42.585 TL'dir. Mevcut 28 bin TL ile bu ihtiyaçları karşılamak mümkün değil. Sadece son enerji zamlarıyla bile ücretin yüzde 10,4'ü erimiş durumda...
İnsanların rahatlatılması için önümüzdeki günlerde ara zam konusunun masaya gelmesi kaçınılmaz görünüyor."
Hükümet kanadından asgari ücrete ara zam ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, ekonomi çevreleri Temmuz ayını kritik bir eşik olarak görüyor. SGK uzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete yıl ortasında ara zam yapılmasının önünde herhangi bir yasal engel bulunmadığına da dikkat çekti.
Milyonlarca çalışan, Temmuz ayında refah payı veya enflasyon farkı adı altında bir ara zam yapılıp yapılmayacağını merakla beklerken, SGK uzmanı İsa Karakaş'ın asgari ücrete 'ara zam'la ilgili açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Gözler, önümüzdeki haftalarda toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na dair gelecek sinyallerde.