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Şirket CEO’su Michael Colglazier, ertelemenin büyük bir arızadan ziyade üretim aşamasındaki yüzlerce küçük ve kritik işlemden kaynaklandığını bildirdi. Montaj sırasında parçaların milimetrelik farklarla bir araya getirilmesinin süreci uzattığını belirten Colglazier, ekibin çalışma temposunu artırdıklarını aktardı. Entegre yer testlerinin ardından uzay aracının New Mexico’daki Spaceport America tesislerine taşınarak uçuş testlerine tabi tutulması planlanıyor.

ÇOK SAYIDA KÜÇÜK SORUN TAKVİMİ ÖTELİYOR

Yaşanan gecikmeye rağmen filo yatırımları aralıksız devam ediyor. İkinci uzay aracının üretimi sürerken, bu aracın 2027’nin ikinci çeyreğinde filoya katılması bekleniyor. İki aracın da devreye girmesiyle ayda en az 10 uçuş kapasitesine ulaşılması ve şirketin pozitif nakit akışına geçmesi öngörülüyor.

PAHALI BİLETLERE TALEP BÜYÜK

Ticari takvimdeki ötelemeye karşın yüksek fiyatlı biletlere yönelik ilgi güçlü seyrediyor. Tanesi 750 bin dolardan satışa sunulan bilet grubunda yoğun talep nedeniyle hedeflenen rakamlar aşıldı ve toplam rezervasyon tutarı 50 milyon doları geride bıraktı. Yılın ilerleyen döneminde düzenlenecek yeni bilet satışı turunda ise fiyatların 750 bin doların üzerine çıkarılması bekleniyor.