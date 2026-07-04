Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Viranşehir-Şanlıurfa kara yolunun Kırlık mevkisinde meydana geldi. Abdullah Ser (44) yönetimindeki 27 AZK 454 plakalı TIR, yol kenarında bekleyen Hüseyin K. idaresindeki 63 AGV 616 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle TIR'ın sürücü kabini araçtan koparken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde TIR sürücüsü Abdullah Ser'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan kamyon sürücüsü Hüseyin K. ise ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yol kenarında bekleyen kamyona arkadan çarpan TIR'ın sürüklendiği ve sürücü kabininin araçtan koptuğu anlar yer aldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.