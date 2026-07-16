Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, M.F. (45) yönetimindeki 38 EM 125 plakalı SUV tarzı araç virajı alamayarak, kaldırıma çıkıp aydınlanma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği yerinden sökülürken, M.F.’de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de sürücü M.F.’yi araçta sıkıştığı yerden kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından M.F.’yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Çalışmaların ardından araç çekiciyle kaldırılırken, yerinden sökülen ve tehlike arz eden aydınlatma direğinin kaldırılması için belediye ekiplerine bilgi verildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.