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Metro İstanbul, doğal gaz altyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici sefer düzenlemesine gidileceğini açıkladı.

Yapılan duyuruya göre, 17 Temmuz Cuma günü saat 06.00'dan 20 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar tramvay seferleri yalnızca Kabataş ile Soğanlı istasyonları arasında gerçekleştirilecek. Bu süre boyunca Güngören-Bağcılar kesiminde tramvay hizmeti verilmeyecek.

ÜCRETSİZ İETT SEFERLERİ YAPILACAK

Metro İstanbul, çalışmalar nedeniyle oluşabilecek mağduriyetin önüne geçmek amacıyla Güngören ile Bağcılar arasındaki ulaşımın ücretsiz İETT otobüsleriyle sağlanacağını bildirdi.

Yetkililer, bakım ve onarım çalışmaları süresince yolcuların seyahat planlarını bu geçici düzenlemeye göre yapmaları ve alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri çağrısında bulundu.