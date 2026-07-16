Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, savunma hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.
61 Saat'in haberine göre; bordo-mavililer, Valencia forması giyen milli stoper Cenk Özkacar'ın transferi için İspanyol kulübüyle anlaşma sağladı.
1.7 MİLYON EURO ÖDENECEK
Trabzonspor'un 25 yaşındaki savunma oyuncusunun bonservisi için Valencia'ya 1.7 milyon euro ödeyeceği belirtildi. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
TRABZON'A İMZAYA GELİYOR
Transfer sürecinde son aşamaya gelinen Cenk Özkacar'ın bu akşam 20:00'de Trabzon'a geleceği ifade edildi.