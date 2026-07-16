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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, katıldığı bir podcast yayınında Jeffrey Epstein belgelerinin açıklanma sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Vance, Trump yönetiminin süreci doğru yönetemediğini kabul ederken, iletişim hatalarının kamuoyunun güvenini sarstığını söyledi.

Joe Rogan'ın sunduğu "The Joe Rogan Experience" programında konuşan Vance, Epstein dosyalarına ilişkin eleştirilere değinerek, "İnsanlar bu süreci kötü yönettiğimizi söylüyorsa haklılar. Özellikle iletişim konusunda ciddi hatalar yaptık" ifadelerini kullandı.

PAM BONDİ'Yİ ELEŞTİRDİ

Vance, dönemin Adalet Bakanı Pam Bondi'nin dosyaların içeriğine ilişkin yaptığı açıklamaların beklentileri yükselttiğini ve kamuoyunda hayal kırıklığına neden olduğunu savundu. Ellerindeki belgeler konusunda abartılı söylemlerde bulunulduğunu belirten Vance, bunun sürece duyulan güveni zedelediğini ifade etti.

Soruşturma kapsamında yaklaşık 6 milyon belgenin toplandığını aktaran Vance, bunların yaklaşık 3 milyonunun Epstein'ın mülkleri ve mal varlığıyla bağlantılı olduğunu söyledi. Belgelerde mağdurların kimliklerinin gizlenmesi gerektiğini belirten Vance, buna rağmen sürecin daha hızlı yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

İSTİHBARAT BAĞLANTISI İDDİASI

Vance, Jeffrey Epstein'ın yalnızca suç dosyalarıyla değil, istihbarat bağlantılarıyla da gündeme gelmesi gerektiğini öne sürdü. Epstein'ın ABD ve İsrail istihbaratının üst düzey isimleriyle ilişkileri bulunduğunu iddia eden Vance, bu bağlantıların kamuoyunda yeterince tartışılmadığını savundu.

Epstein belgelerinin açıklanma biçimi ve süreç boyunca yaşanan tartışmaların, Donald Trump yönetimi üzerinde siyasi baskı oluşturduğu ve özellikle Cumhuriyetçi tabanda ciddi eleştirilere neden olduğu değerlendiriliyor.