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Kaynak: İHA

Samsun'da mahalle esnafının bakımını yaptığı sokak kedisine yönelik şiddet güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda duran ve çevre esnafının sahiplendiği sokak kedisinin yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, hiçbir gerekçe olmaksızın hayvana tekme attı.

Tekmenin etkisiyle savrulan kedi uzaklaşırken, yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından mahalle sakinleri ve esnaf olaya tepki göstererek sorumlunun bulunmasını istedi.