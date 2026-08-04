Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat yeni güne yükselişle başladı. Kontrat, açılışta önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artarak 15.530,00 puandan işlem gördü.

Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Ağustos 2026)Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Ağustos 2026)Ekonomi

DÜN DÜŞÜŞLE KAPANMIŞTI

Ağustos vadeli endeks kontratı dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı yüzde 0,33 düşüşle 15.520,00 puandan tamamladı. Akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 15.536,00 puana yükseldi.

VİOP'ta endeks kontratı yükselişle başladı (31 Temmuz 2026)VİOP'ta endeks kontratı yükselişle başladı (31 Temmuz 2026)Ekonomi

KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK SEYİR

Küresel piyasalar, Orta Doğu’daki barış müzakerelerine rağmen yeni bir çatışma ihtimaline yönelik endişelerle karışık bir görünüm sergiliyor.

KRİTİK VERİLER TAKİP EDİLECEK

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru verisinin, yurt dışında ise ABD’de dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve dayanıklı mal siparişlerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtiyor.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi: Bankacılık hisseleri öne çıktıBorsa günün ilk yarısında yükseldi: Bankacılık hisseleri öne çıktıEkonomi

TEKNİK SEVİYELER ÖNE ÇIKIYOR

Teknik açıdan endeks kontratında 15.600 ve 15.700 puan direnç, 15.400 ve 15.300 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.