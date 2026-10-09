Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeks kontratı, güne alıcılı bir başlangıç yaptı. Açılış seansında önceki normal seans kapanışına kıyasla yüzde 0,37 artış kaydeden kontrat, 15.460,00 puandan işlem görmeye başladı.

Dün gün boyunca alış ağırlıklı bir grafik çizen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,33 kazançla 15.403,00 puandan tamamlamış, akşam seansında ise yatay bir seyir izlemişti.

PİYASALARIN ODAĞINDA NE VAR?

Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki jeopolitik riskler, teknoloji devlerinin bilanço beklentileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz patikasına dair öngörüler nedeniyle karışık bir tablo hakim. Yurt içi ve yurt dışı gündemde öne çıkan başlıklar ise şöyle:

YURT İÇİ GÜNDEM

İstanbul Ekonomi Forumu ikinci gününde küresel merkez bankası başkanlarını ağırlamaya devam ederken, yurt içinde açıklanacak sanayi üretimi verileri takip edilecek.

YURT DIŞI GÜNDEM

ABD tarafında Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentisi verileri piyasaların odağında olacak.

ANALİSTLERDEN TEKNİK SEVİYELER: DİRENÇ VE DESTEK BÖLGELERİ

Piyasa analistleri, endeks kontratında teknik göstergelerin işaret ettiği kritik seviyeleri şu şekilde sıraladı:

Direnç seviyeleri: 15.600 ve 15.700 puan

Destek seviyeleri: 15.300 ve 15.200 puan