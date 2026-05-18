Vincenzo Montella'nın belirlediği 35 kişilik A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosuna Samsunspor'dan tepki geldi.

Karadeniz ekibi, Konferans Ligi'nde gösterdiği üstün performansa atıfta bulunarak kadroda Okan Kocuk'un yer almamasını şaşkınlıkla karşıladıklarını açıkladı.

SAMSUNSPOR: 'OKAN KOCUK'UN YER ALMAMASINI ŞAŞKINLIKLA KARŞILADIK'

Samsunspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"A Millî Takımımızın açıklanan geniş aday kadrosunda, kalecimiz Okan Kocuk’un yer almamasını şaşkınlıkla karşılamış bulunuyoruz.

2025-2026 sezonunda ortaya koyduğu başarılı performansın yanı sıra, UEFA Konferans Ligi’nde en çok maçta kalesini gole kapatan (clean sheet) kaleci istatistiğine ulaşan sporcumuz Okan'ın, Milli Takım aday kadrosunda değerlendirilmemesi futbol kamuoyunda da soru işaretleri oluşturmuştur.

Ancak inanıyoruz ki ortaya koyduğu performans ve duruş, er ya da geç hak ettiği değeri görecektir.

Çalışmaya, üretmeye ve gelişmeye devam…"