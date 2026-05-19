Mardin’in Artuklu ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti. Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan 27 yaşındaki Mehmet Demirkaya, çalışma sırasında elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalede kalbinin durduğu belirlenen Demirkaya’ya sağlık ekipleri tarafından olay yerinde kalp masajı yapıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yapılan müdahale sonrası yeniden hayata döndürülen genç işçi, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Demirkaya’nın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna götürülürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.