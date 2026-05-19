Tokat’ın Turhal ilçesinde olası taşkın riskine karşı alarm verildi. Turhal Afet Koordinasyon Kurulu’nun yaptığı toplantıda, Almus Barajı’nın maksimum doluluk seviyesine yaklaşması nedeniyle bazı yerleşim yerlerinin tedbir amacıyla tahliye edilmesine karar verildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilerin değerlendirildiği toplantıda, baraj dolusavaklarının 19 Mayıs gecesi ya da 20 Mayıs sabah saatlerinde taşabileceği belirtildi.

15 MAHALLE VE 7 KÖY BOŞALTILACAK

Kurul açıklamasında, taşkın riski nedeniyle Müftü, Kazımkarabekir, Pazar, Meydan, Fatih, Varvara, Hamam, Borsa, Çevlikler, Hacılar, Celal, Yunus Emre, Yavuz Selim, Camikebir ve Kova mahalleleri ile Kızkayası, Arapören, Elalmış, Sütlüce, Şatroba, Tatlıcak ve Samurçay köylerinin geçici olarak tahliye edilmesine oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların güvenlik güçleri ve AFAD ekiplerinin yönlendirmelerine uyması gerektiğini belirtirken, bölgede olası su baskınlarına karşı önlemlerin artırıldığı ifade edildi.