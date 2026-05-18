A Milli Takım'ın 24 yıl sonra katılacağı Dünya Kupası'nın 35 kişilik geniş kadrosu açıklandı.

Vincenzo Montella'nın belirlediği A Milli Takım Dünya Kupası kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta Saha: Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Arda Güler

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Yusuf Sarı

A MİLLİ TAKIM HAZIRLIK KAMPI PROGRAMI

A Milli Takım, 22 Mayıs Cuma gününden itibaren TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde çalışmalarına başlayacak.

Ay yıldızlı ekip, 29 Mayıs’ta kampa girerken Kuzey Makedonya maçının ardından ABD’ye hareket edecek.

İLK RAKİP KUZEY MAKEDONYA

Türkiye, ilk hazırlık maçında 1 Haziran Pazartesi günü Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

VENEZUELA MAÇI ABD’DE

Milliler ikinci hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşacak. ABD’nin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadyumu’nda oynanacak mücadele 6 Haziran Cumartesi günü yerel saatle 18.00’de başlayacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 7 Haziran Pazar günü 01.00’de oynanacak.

A MİLLİ TAKIM'IN DÜNYA KUPASI GRUP MAÇLARI

2026 Dünya Kupası D Grubu’nda yer alan Türkiye, grup aşamasında Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD ile mücadele edecek.