Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Sinem Dedetaş sosyal medya hesabından kazada hayatını kaybeden Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı yayımladı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Gültekin'in içinde bulunduğu 34 VR 2034 plakalı otomobil, Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde aynı yönde seyreden 16 ARZ 453 plakalı otomobille çarpıştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Özel bir hastanede tedavi altına alınan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

DEDETAŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gültekin’in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin

Dedetaş açıklamasında, “Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

Aynı kazada yaralanan belediye çalışanlarına ve diğer yurttaşlara da geçmiş olsun dileklerini ileten Dedetaş, yaralılara acil şifalar diledi.