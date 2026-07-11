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Kaynak: İHA

Vietnam’da An Thoi Limanı’na gitmek üzere Hon May Rut Ngoai adasından ayrılan ve 32 Hint turist ile 4 mürettebat üyesinin bulunduğu sürat teknesi, Phu Quoc adası yakınlarında alabora oldu.

15 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 21 KİŞİ KURTARILDI

Arama ve kurtarma, sağlık ekipleri sevk edildi. Faciada 15 turist hayatını kaybederken, 21 kişi kurtarıldı. Hindistan’ın Hanoi Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, kazanının nedeninin araştırıldığı ifade edildi.

Tayland Körfezi’nde yer alan Phu Quoc, Vietnam’ın en bilinen plaj destinasyonlarından biri.