Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Vicdansızların iştahı kursağında kaldı: Tam 4 ton sahte içki olacaktı: Sakarya otoyolda film gibi operasyon - Resim : 1

İstanbul'dan Ankara yönüne giden K.D. (38) yönetimindeki kamyon, Anadolu Otoyolu Erenler ilçesi Bekirpaşa Gişeleri'nde durduruldu. Kamyonda yapılan aramada, yaklaşık 4 ton sahte içki üretiminde kullanılabileceği değerlendirilen 1 ton etil alkol ele geçirildi.

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Gözaltına alınan K.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Vicdansızların iştahı kursağında kaldı: Tam 4 ton sahte içki olacaktı: Sakarya otoyolda film gibi operasyon - Resim : 3