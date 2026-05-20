Vezirköprü ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Bayram coşkusunu cadde ve sokaklara taşıyan etkinlik, Vezirköprü Motosiklet Kulübü (VEMOK) tarafından organize edildi.

Çok sayıda motosiklet tutkununun bir araya geldiği anlamlı etkinlik, belirlenen otel önünden start aldı. İlçe merkezinde geniş bir şehir turu atan ve motor sesleriyle bayram coşkusunu yankılatan kortej, Cumhuriyet Meydanı’nda kazasız bir şekilde sona erdi.

Ay-yıldızlı Türk bayraklarıyla donatılan motosikletlerin geçişi sırasında ilçedeki vatandaşlar da alkışlarla korteje yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

VEMOK Başkanı Serkan Ersoy öncülüğünde kulüp üyelerinin şehir turu attığı bu özel etkinliğe, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar da katılarak motosiklet tutkunlarının bayram coşkusuna ortak oldu.