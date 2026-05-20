Altın uzmanı 'Elimde altın olsa' deyip açıkladı: Uyarılarını tek tek saydı

Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik gerilimler ve ABD enflasyon verileri sonrası altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Yatırımcıların "Altın düşecek mi, yükselecek mi?" sorusuna yanıt aradığı dönemde Altın Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen'den çok konuşulacak bir analiz geldi. Ergezen, hem elinde altını olanlara hem de nakitte bekleyenlere kritik tavsiyelerde bulundu.
Altın yeni günde de düşüş ve dalgalı seyriyle dikkat çekti. Altın fiyatlarında yükseliş mi yoksa düşüş mü olacağı merak edilirken altın uzmanı Uzmanı Zafer Ergezen önemli açıklamalar yaptı.
TGRT Haber ekranlarında piyasaları değerlendiren Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, normal şartlarda jeopolitik risklerin altını "güvenli liman" olarak yükseltmesi gerektiğini, ancak mevcut durumun farklı işlediğini belirtti.
Savaş ortamlarında belirsizlik nedeniyle piyasalarda nakde geçme eğiliminin arttığını vurgulayan Ergezen, şu analizi yaptı:
"Savaşta sürecin nasıl evrileceği bilinmediği için kredili işlemler kapanıyor ve teminat tamamlama çağrıları oluyor. Bu yüzden eldeki varlıklar satılarak nakde dönülüyor; altın ve gümüş gibi kıymetli metallerde satış baskısı yaşanıyor. Ayrıca ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi, Fed ve diğer merkez bankalarının faizleri yüksek tutacağı, hatta artırabileceği endişesini doğuruyor. Bu da dolar endeksini güçlendirerek tüm varlıklarda satış baskısı yaratıyor."
"TEKNİK OLARAK 4.500 - 4.550 DOLAR BANDI KRİTİK"
Altındaki fiyat hareketlerinin tamamen savaşla ilgili beklentilere paralel ilerlediğini söyleyen Ergezen, ons bazında kritik teknik seviyeleri açıkladı:
GÜNCEL DESTEK NOKTASI
Altın şu an 4.500 - 4.550 dolar bandı üzerinde tutunmaya çalışıyor. Altın bu bandın üzerinde kalabilirse yeniden yukarı yönlü bir eğilim görülebilir.
ALT SINIR RİSKİ
Altın eğer 4.500 dolar seviyesinin altında kapanışlar gerçekleşirse, fiyatların 4.400 dolar seviyelerine kadar geri çekilme ihtimali artacaktır.
"ELİMDE ALTIN OLSA SATMAZDIM, NAKİTTEYSEM İZLERDİM"
Uzman isim, altın yatırımcılarının en çok merak ettiği "Satmalı mı, beklemeli mi?" sorusuna ise kendi yatırım stratejisi üzerinden net bir yanıt verdi:
ELİNDE ALTIN OLANLAR NE YAPMALI?
"Benim elimde altın olsa, orta ve uzun vadeli bir yatırımcıysam bu seviyelerden kesinlikle satmazdım. Zaten destek seviyelerine gelinmiş durumda. Çok kısa vadeli bakanlar ise 4.500 altı kapanışta satıp 4.400'ü bekleyebilir ya da bant aşılınca yeniden alım deneyebilir. Ancak panik yapmamak gerekiyor...
Elimde nakit varsa şu an altın almam; kenara çekilip savaş bitinceye kadar izlemeyi tercih ederim. Savaş bitse bile faizlerin yüksek kalma ihtimali nedeniyle altında kalıcı bir yükseliş trendi (en fazla 5.000 - 5.200 dolar bandı) beklemiyorum. Alternatif getiriler bu yıl altına göre daha yüksek olabilir. Savaş kaynaklı sert geri çekilmeler yaşanırsa, nakdin bir kısmıyla yavaş yavaş Borsa İstanbul'da pozisyonlanma denenebilir. Şu an en güvenli liman nakit ve mevduat gibi duruyor."
YATIRIMCILARA ALTIN NİTELİĞİNDE TAVSİYE
Piyasalarda yönün belirsiz olduğunu, ani bir anlaşma haberiyle fiyatların fırlayabileceği gibi çatışmaların şiddetlenmesiyle altında sert satışların da gelebileceğini belirten Zafer Ergezen, altın yatırımcılarını sakin olmaya davet etti:
"Böyle ortamlarda altın yatırımcısının mümkün olduğunca sakin kalması ve hangi enstrümanı hangi nedenle aldığını bilmesi gerekir. Panik ve hızlı hareketler maalesef zarar etmeye yol açar. Sakin kalabilmek en önemli kuraldır."
Altın fiyatlarında yükseliş mi yoksa düşüş mü olacağı merak edilirken Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen'den altın yatırımcılarına gelen "Sakin kalabilmek en önemli kuraldır." uyarısı sosyal medyada da gündem oldu.