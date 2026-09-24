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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Vezirhan beldesinde faaliyet gösteren taş ocağında gerçekleştirilen patlatma, çevrede yaşayan vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.

Patlatmanın ardından bölgede güçlü bir sarsıntı hissedildiğini belirten bazı vatandaşlar, yaşadıkları korku nedeniyle evlerinden dışarı çıktıklarını ifade etti. Olayın ardından sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapıldı.

Bazı vatandaşlar, patlatmanın ardından evlerinin duvarlarında çatlaklar oluştuğunu öne sürerek çatlaklara ait olduğu belirtilen fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Söz konusu hasarın patlatmadan kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin ise henüz resmi bir tespit açıklanmadı.

Bir vatandaş sosyal medya paylaşımında, “İyi sallandı Vezirhan. En sonunda milleti korkudan sokağa çıkarmayı da başarabildiler” ifadelerini kullanarak yaşananlara tepki gösterdi.

Paylaşımda ayrıca bölgede 1990’lı yıllarda gerçekleştirilen taş ocağı patlatmaları hatırlatılarak, merhum sanatçı Fatma Girik’in sunduğu “Söz Fato’da” programının o dönemde Vezirhan’a gelerek konuyu gündeme taşıdığı belirtildi.