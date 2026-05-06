ŞARKIŞLA’DA ÇEVRE DOSYASI AÇILDI: BİYOGAZ ATIKLARI MERALARI TEHDİT EDİYOR!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Şarkışla ilçesinde faaliyet gösteren Sehra Enerji Biyogaz Tesisi’nin yol açtığı iddia edilen kirliliği TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesiyle gündeme getirdi. Karasu, tesisin faaliyetlerinin bölge halkını ve doğayı korumasız bıraktığını savundu.

"YILLIK 150 BİN TON ATIK RİSKİ"

2020 yılında kurulan ve yıllık yaklaşık 150 bin ton hayvansal atık işleme kapasitesine sahip olan tesisin, atık yönetimi konusunda ciddi zafiyetler yaşadığı iddia ediliyor. Karasu, tesisin çevredeki 50 dönümlük arazi üzerine kurulu olduğunu hatırlattı. Verimli tarım arazilerinin, meraların ve su kaynaklarının göz göre göre kirletildiğini belirtti. “Şarkışla’daki biyogaz tesisi hem çevre sağlığını hem de bölge halkının geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığı tehdit ediyor” dedi.

BAKAN KURUM’A KRİTİK SORULAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle hazırlanan önergede, Karasu şu sorulara yanıt aradı:

Tesis en son ne zaman denetlendi ve denetim sonuçları nedir?

Atık yönetim süreçleri mevcut mevzuata uygun mu yürütülüyor?

Bölgedeki zarar tespit edildiyse neden hala somut bir adım atılmadı?

"ACİL EYLEM PLANI ŞART"

Şarkışla halkının şikayetlerini dile getiren Karasu, ilçenin kendi kaderine terk edilmemesi gerektiğini vurguladı. Bölge için acil bir eylem planı çağrısı yapan CHP’li vekil, "Şarkışla ş kaderine mi terk edilecek?" diyerek tepkisini ortaya koydu.