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Polonya'nın devlet destekli enerji şirketi Orlen'in İsviçre merkezli ticaret iştiraki Orlen Trading Switzerland'ın (OTS) Venezuela'dan petrol satın alma girişimi devasa bir zararla sonuçlandı.

Financial Times'ın haberine göre OTS, 2023 yılının sonunda Dubai merkezli Hannon International şirketiyle 6 milyon varil Venezuela petrolünü 345 milyon dolara satın almak üzere el sıkıştı. Yaklaşık 25 ila 30 milyon dolar kar beklenen işlem kapsamında OTS, Hannon şirketine 230 milyon dolar tutarında ön ödeme gerçekleştirdi.

MİLYONLARCA DOLAR KRİPTO PARAYA ÇEVRİLDİ

Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA'nın yaptırımlar nedeniyle ödemelerin kripto para birimi USDT ile yapılmasını talep etmesi üzerine süreç karmaşık bir hal aldı. Hannon, OTS'den aldığı kaynakların bir kısmını kripto paraya dönüştürerek aracılar üzerinden petrolü tedarik etmeye çalıştı.

Ancak kripto transferlerinde devasa kayıplar yaşandı. Yapılan işlemlerden birinde 135 milyon dolar karşılığında yalnızca 85 milyon USDT alınabildiği ve 50 milyon dolarlık bir açığın oluştuğu kayıtlara geçti. Bir başka 30 milyon dolarlık ödeme karşılığında ise hiçbir şekilde petrol temin edilemedi.

USB BELLEKLERLE TESLİM EDİLDİ

Hannon temsilcilerinin Caracas'taki brokerlarla yürüttüğü görüşmelerde, on milyonlarca dolarlık USDT'ye erişim sağlayan şifre ve bilgilerin USB bellekler vasıtasıyla elden teslim edildiği aktarıldı. İki farklı işlemde toplam 110 milyon USDT aracılara aktarılmasına rağmen vaat edilen petrol teslimatı gerçekleşmedi.

SÜPERTANKERLER HAFTALARCA BOŞ BEKLETİLDİ

Öte yandan OTS tarafından kiralanan üç dev süpertanker, Aralık 2023'te Venezuela kıyılarına ulaştı. Ancak teslimatların sürekli ertelenmesi nedeniyle gemiler haftalarca boş şekilde demir atmak zorunda kaldı.

Bir milyon varillik ham petrol yükü kirlenme gerekçesiyle reddedilirken, 28,8 milyon dolarlık başka bir sözleşmede beklenen yakıtın ancak yarısı Mart 2024'te yüklenebildi. Yaşanan kriz üzerine OTS, aynı ayın sonunda ana sözleşmeyi tek taraflı feshetti.

FATURA 424 MİLYON DOLARI BULABİLİR

Polonya hükümetinin yaptığı resmi hesaplamalara göre toplam zarar yalnızca 230 milyon dolarlık ön ödemeyle sınırlı kalmadı. Nakliye, hukuki süreçler ve ek maliyetlerle birlikte toplam kaybın en az 424 milyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Sadece Hannon bağlantılı sözleşmelerin nakliye faturasının tek başına 72 milyon doları bulduğu kaydedildi.

Donald Tusk hükümeti, skandalın ardından Orlen'in eski yönetimini ve şirketin iç denetim mekanizmalarını inceleme altına aldı. Eski OTS yöneticisi Samer Awad ile bazı üst düzey yetkililer hakkında cezai soruşturma başlatılırken, eski yöneticilerin hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenildi.