Böbreklerin kalkanı: Mora’dan Demirci’ye 138 yıllık yolculuk

İlaç kalıntısı içermediğine dair aldığımız analiz raporları sayesinde başta yurt dışı olmak üzere tüm pazarlara satışımız çok kolaylaşıyor. Bu yıl ayrıca yurt dışından çerezlik olarak gelen aşırı talep üzerine mürdüm eriği kurutmasına da başladık" dedi.