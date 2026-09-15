Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Böbreklerin kalkanı: Mora’dan Demirci’ye 138 yıllık yolculuk

Böbreklerin kalkanı: Mora’dan Demirci’ye 138 yıllık yolculuk

138 yıl önce Mora Yarımadasından getirilip 'Figan-i Efendi Eriği' olarak yöre halkının hayatına giren eriğin kurutulmasına başlandı. Böbrek hastalıklarına karşı koruyucu kalkan olan erik 12 boyunca tazeliğini koruyor. Dünyanın dört bir tarafına gönderiliyor.

Kaynak: DHA
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Böbreklerin kalkanı: Mora’dan Demirci’ye 138 yıllık yolculuk - Resim: 1

İlaçsız ve doğal yöntemlerle 4 gün sergilerde kurutulan erikler, analiz raporlarıyla dünya sofralarına ulaşıyor.

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Böbreklerin kalkanı: Mora’dan Demirci’ye 138 yıllık yolculuk - Resim: 2

Manisa’nın Demirci ilçesinde coğrafi işaretli 'Figan-i Efendi Eriği', tazesi çabuk bozulduğu için kadınlar tarafından kurutulup, yılın 12 ayı piyasaya sunuluyor.

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Böbreklerin kalkanı: Mora’dan Demirci’ye 138 yıllık yolculuk - Resim: 3

Demirci'de 1886 yılından bu yana yetiştirilen 138 yıllık tescilli Figan-i Efendi Eriği, son yıllarda kurutulmuş ürün olarak bölge ekonomisinin lokomotifi haline geldi.

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Böbreklerin kalkanı: Mora’dan Demirci’ye 138 yıllık yolculuk - Resim: 4

Taze olarak nakliyesinde yaşanan zorluklar nedeniyle üreticilerin kurutmaya yöneldiği erik; kimyasal katkı, ilaç veya bandırma işlemi uygulanmadan tamamen doğal yöntemlerle işleniyor. Kadınlar tarafından tek tek çekirdekleri ayıklanan erikler, özel sergilerde 4 gün boyunca kurumaya bırakılıyor.

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Böbreklerin kalkanı: Mora’dan Demirci’ye 138 yıllık yolculuk - Resim: 5

İlçede organik ürün satışı yapan üretici Mustafa Kula, "Figan Efendi Eriğimiz taze olarak gönderildiğinde yolda sorun yaşanabiliyor. Bu yüzden ürünü kurutarak pazarlamayı tercih ediyoruz

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Böbreklerin kalkanı: Mora’dan Demirci’ye 138 yıllık yolculuk - Resim: 6

. Bu yıl kuruttuğumuz erik miktarı 30 tonu buldu. 12 ay boyunca kesintisiz satışını yapıyoruz. Kurutma sürecinde hiçbir bandırma veya ilaçlama yapmıyoruz. Kadınlar, hijyenik bir şekilde çekirdeklerini ayıklıyor, ardından hiçbir yerle temas etmeyecek şekilde sergilere seriyoruz.

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Böbreklerin kalkanı: Mora’dan Demirci’ye 138 yıllık yolculuk - Resim: 7

İlaç kalıntısı içermediğine dair aldığımız analiz raporları sayesinde başta yurt dışı olmak üzere tüm pazarlara satışımız çok kolaylaşıyor. Bu yıl ayrıca yurt dışından çerezlik olarak gelen aşırı talep üzerine mürdüm eriği kurutmasına da başladık" dedi.

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Böbreklerin kalkanı: Mora’dan Demirci’ye 138 yıllık yolculuk - Resim: 8

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt ise "İlçemizde 413 dekar arazide 12 bin ağaçla yıllık 185 ton Figan Efendi Eriği üretiyoruz. Bölgenin ilaçsız, bakir topraklarında biyolojik mücadele ve doğal hayvan gübresi kullanarak üretim yapıyoruz.

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Böbreklerin kalkanı: Mora’dan Demirci’ye 138 yıllık yolculuk - Resim: 9

Çiftçilerimiz, kurutulmuş erikteki bu talep artışını avantaja çevirdi. Üretimi daha da geliştirmek adına kapama bahçe usulüne geçiyoruz. İlçe Müdürlüğü ve bakanlık olarak üreticilerimize bakım, besleme ve teknik alanda desteğimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

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Böbreklerin kalkanı: Mora’dan Demirci’ye 138 yıllık yolculuk - Resim: 10
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Böbreklerin kalkanı: Mora’dan Demirci’ye 138 yıllık yolculuk - Resim: 11
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Böbreklerin kalkanı: Mora’dan Demirci’ye 138 yıllık yolculuk - Resim: 12
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Böbreklerin kalkanı: Mora’dan Demirci’ye 138 yıllık yolculuk - Resim: 13
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Böbreklerin kalkanı: Mora’dan Demirci’ye 138 yıllık yolculuk - Resim: 14
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