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Venezuela'da 24 Haziran günü meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremde en büyük yıkım, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez döneminde Türk inşaat firması Summa tarafından inşa edilen toplu konutlarda yaşandı. 196 bloktan oluşan "Ciudad Chavez" isimli dev konut projesinde, binaların yaklaşık yüzde 80'inin yerle bir olduğu ortaya çıktı.

Depremzedeler, konutlarda “karton gibi” dayanıksız malzemelerin kullanıldığını ifade ederken inşaat firması, deprem şiddetinin tasarım limitlerini aştığını ileri sürdü.

BİNALARIN YÜZDE 80’İ YERLE BİR OLDU!

BBC Türkçe’nin haberine göre, ülke genelinde ölü sayısının 5 bine yaklaştığı ve on binlerce kişinin hâlâ kayıp olduğu deprem kabusunun ardından, toplu konutların yapımında kullanılan malzemeler ve inşaat kalitesi tartışmaların odağı haline geldi.

Depremde üçüncü kattaki dairesi çöken 37 yaşındaki Karolyn Sanchez, yaptığı açıklamada binaların taşıyıcı sistemlerinin yetersiz olduğunu söyleyerek "Malzeme uygun değildi. Bu ağırlığı taşıyacak kadar güçlü değillerdi. Kartondan yapılmış gibiydiler. İçlerinde alçıpan ve sanırım cam elyafı var; bunlar bu yük için uygun malzemeler değil" ifadelerine yer verdi.

Depremzedeler, bölgedeki kronikleşmiş su kesintileri nedeniyle binaların çatılarına yerleştirilen tonlarca ağırlıktaki su depolarının ve daire sahiplerinin sonradan yaptığı seramik ile tuğla gibi ağır tadilatların da taşıyıcı sisteme aşırı yük bindirdiğini bildirdi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ!

Tepkilerin odağı haline gelen Türk müteahhitlik firması Summa ise, konuya ilişkin yaptığı açıklamada projelerin mevzuata uygun olduğunu ifade etti. Şirket, inşaatın başladığı dönemde yürürlükte olan Venezuela deprem yönetmeliğine uyulduğunu, binalarda betonarme radye temel ile hafif çelik taşıyıcı sistemin birlikte kullanıldığını ve projelerin yerel makamlarca onaylanıp denetlendiğini söyledi.

Summa isimli firma, zemin etütlerinin Venezuelalı firmalar tarafından yapıldığını ileterek yaşanan depremlerin şiddetinin, binaların sismik tasarımında öngörülen seviyenin iki katına kadar çıktığını ve yapıların dayanım kapasitesini aştığını kaydetti. Şirket, aynı zamanda binaların teslim edilmesinin ardından, bina sakinleri tarafından yapılan kontrolsüz değişikliklerin ve ağır tadilatların olumsuz etkilerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

“200 BİNA TAMAMEN ÇÖKTÜ”

Venezuela'da geçici devlet başkanlığı görevinde bulunan Delcy Rodriguez ise sosyal konutlarda yapısal kusurlar bulunduğuna ilişkin iddiaları yalanladı. Rodriguez, "Çöken binaların yüzde 80'i özel sektör projelerine ait" ifadelerini kullandı.

Resmi verilere göre ülke genelinde 800'den fazla binanın hasar gördüğü, yaklaşık 200 binanın ise tamamen çöktüğü bildirilirken yakınlarını ve evlerini yitiren binlerce Ciudad Chavez sakini, sokaklarda kurulan çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.