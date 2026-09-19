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İtalya’nın dünyaca ünlü turizm kentlerinden Venedik’te bir kafenin müşterisine çıkardığı hesap sosyal medyada gündem oldu. San Marco Meydanı’ndaki tarihi Caffe Florian’da oturan Simona Pera, hesabında yiyecek ve içeceklerin dışında dikkat çeken bir ücretle karşılaştı.

HESABA “MÜZİK” ÜCRETİ EKLENDİ

Toskana’dan Venedik’e gelen Pera, kafede iki kruvasan ve iki Aperol Spritz sipariş etti. Hesap geldiğinde ise fişte “music supplement” adı altında 7 euroluk ek ücret bulunduğunu gördü. Bu tutar haberde verilen güncel kur hesabıyla yaklaşık 350 TL’ye karşılık geliyor.

Pera, sıra dışı hesabın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak yaşadığı şaşkınlığı takipçileriyle paylaştı.

“GÜLMEK ZORUNDA KALDIM”

Kafede üç kişilik küçük bir orkestranın çaldığını belirten Pera, mekanın pahalı olduğunu bildiklerini ancak müzik için ayrıca ücret alınmasını beklemediklerini söyledi.

Pera, yaşadıklarını, “San Marco Meydanı'ndaki bu ünlü kafede masaya oturmanın pahalı olacağını biliyorduk. Ancak fişte o kalemi görünce, itiraf etmeliyim ki gülmek zorunda kaldım” sözleriyle anlattı.

İKİ KRUVASAN 16 EURO

Paylaşılan hesaba göre iki kruvasan için 16 euro, iki Aperol Spritz için 34 euro, müzik için ise 7 euro tahsil edildi. Böylece söz konusu kalemlerin toplamı 57 euroya ulaştı.

VENEDİK’E GİRİŞ DE ÜCRETLİ

Turist yoğunluğuyla mücadele eden Venedik’te ek ücret uygulamaları yalnızca işletmelerle sınırlı değil. Kent yönetimi, belirlenen günlerde tarihi merkeze günübirlik gelen ziyaretçilerden de giriş ücreti alıyor. 2025 yılında önceden rezervasyon yaptırmayan ziyaretçiler için bu ücret 10 euroya çıkarılmıştı.