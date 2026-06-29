Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Vedat Muriqi, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle korku dolu anlar yaşattı.
Kosovalı futbolcunun antrenman sırasında adalesinde ağrı hissettiği ve çalışmaya devam edemediği aktarıldı.
SEDYEYLE SAHADAN AYRILDI
Yaşadığı rahatsızlığın ardından sahayı sedyeyle terk eden Vedat Muriqi'nin durumu teknik heyet ve sağlık ekibini endişelendirdi.
SAĞLIK KONTROLÜ BEKLENİYOR
Tecrübeli golcünün sakatlığının ciddiyeti, yapılacak detaylı sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak.