100 yıllık sıcaklık verileri alarm verdi: İstanbul, Ankara ve İzmir eskisi gibi olmayacak

Ankara'daki soğuk hava dalgalarının kıyı kentlerine göre daha uzun sürebildiği tespit edilirken, bu durumun karasal iklim, yükselti ve gece soğuması gibi etkenlerle ilişkili olduğu değerlendirildi.



İstanbul'da güney ve merkez kesimlerde gündüz sıcaklıklarının, kuzey ve kuzeydoğu kesimlerde ise soğuk hava koşullarının daha belirgin olduğu görüldü.



Ankara'da yükselti ve karasallığın sıcaklıkların mekansal dağılımını belirleyen başlıca faktörler arasında yer aldığı, Nallıhan çevresinin daha yüksek maksimum sıcaklıklarla, Kızılcahamam ve Esenboğa çevresinin ise daha düşük minimum sıcaklıklarla öne çıktığı belirlendi.



İzmir'de kıyıdan iç kesimlere doğru belirgin sıcaklık farkı gözlenirken, deniz etkisinin Çeşme gibi kıyı istasyonlarında sıcaklıkları dengelediği, Ödemiş ve Selçuk çevresindeki iç kesimlerde ise sıcak hava dalgalarının daha belirgin hale geldiği tespit edildi.



Araştırmada ayrıca, soğuk hava dalgaları arasındaki istasyon korelasyonlarının sıcak hava dalgalarına göre daha yüksek olduğu belirlendi. Bunun, soğuk hava girişlerinin geniş alanları aynı anda etkileyen büyük ölçekli hava sistemleriyle bağlantılı olmasından kaynaklandığı ifade edildi.