Uykusuz geçen bir gecenin ardından sabah alarmıyla uyanmak, adeta bitmek bilmeyen bir savaşa dönüşebilir. Yataktan kalktığınızda hissettiğiniz göz ağırlığı, konsantrasyon eksikliği ve yoğun halsizlik, sabahın ilk saatlerini tamamen verimsiz kılabilir. Ancak sabah alışkanlıklarınızda yapacağınız birkaç küçük değişiklik, bu olumsuz etkileri azaltmaya yetebilir.
Sabah sersemliğine son: İşte güne zinde başlamanın formülü
Gözlerde ağırlık, odaklanma güçlüğü ve bitkinlik... Uykusuz bir gecenin izlerini sabah rutininize ekleyeceğiniz küçük dokunuşlarla silin; güne enerjik bir adım atın.Kaynak: Diğer
Vücudumuzun biyolojik ritmini besleyen küçük adımlar, enerji seviyenizi yukarı taşımanın en kolay yollarıdır. Güne enerjik adım atmak isteyenler için bu doğal formüller, sürekli kahveye sığınmadan da zinde hissetmenin önünü açmaktadır.
GÜNE BİR BARDAK SU İLE BAŞLAYIN
Sabah sersemliğini üzerinizden atmanın en güçlü formülü, uyanır uyanmaz su tüketmektir. Gece süresince susuz kalan organizmanın sabah ilk iş olarak sıvıya ihtiyacı vardır. Su içmek kan dolaşımınızı hareketlendirerek çok daha canlı hissetmenize zemin hazırlar.
DOĞAL IŞIĞIN GÜCÜNDEN YARARLANIN
Hemen ardından perdeleri aralayarak birkaç dakika boyunca gün ışığını hissetmek kritik bir hamledir. Doğal ışık, uyanma evresini kontrol eden biyolojik saatinizi doğrudan destekler. İmkânınız varsa pencere kenarında durmak veya balkona çıkıp temiz hava almak bile büyük bir değişim yaratır.
VÜCUDUNUZU HAREKETE GEÇİRİN
Kısa süreli hafif esneme egzersizleri ya da 5 dakikalık ufak bir yürüyüş, kan akışını hızlandırıp kaslarınızı canlandırır. Bu sayede uyku sersemliği hızla kaybolurken, zihinsel olarak da kendinizi çok daha uyanık bulursunuz.
KAHVALTIDA PROTEİNE YER AÇIN
Sabah öğününde protein yönünden zengin gıdalar tüketmek, gün içerisindeki enerjinizin kalıcı olmasını sağlar. Yumurta, peynir, yoğurt ya da bir avuç çiğ kuruyemiş gibi alternatifler kan şekerinizin dengede kalmasına yardım eder. Bunun aksine, şekerli besinlerle yapılan kahvaltılar ani bir enerji patlaması yaratsa da hemen sonrasında daha şiddetli bir yorgunluğa yol açar.
KAHVE SAATİNİ DOĞRU AYARLAYIN
Kafein alımını doğru zaman dilimine yaymak alacağınız verimi artırır. Uzman görüşleri, kahvenin yataktan kalkar kalkmaz değil, uyanıştan 60 ila 90 dakika sonra tüketilmesinin gün boyu daha etkili olduğunu göstermektedir. Bu strateji, vücudun kendi uyanma döngüsünü bozmamaya yardımcı olur
Eğer her sabah kronik bir yorgunlukla uyanıyorsanız ve ne kadar uyursanız uyuyun halsizliğiniz geçmiyorsa, bu durumun arkasında başka medikal sebepler yatıyor olabilir.
Böyle bir tablo karşısında, doğru teşhis ve değerlendirme için mutlaka bir hekime başvurmalısınız.