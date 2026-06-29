Sabah sersemliğine son: İşte güne zinde başlamanın formülü

KAHVALTIDA PROTEİNE YER AÇIN

Sabah öğününde protein yönünden zengin gıdalar tüketmek, gün içerisindeki enerjinizin kalıcı olmasını sağlar. Yumurta, peynir, yoğurt ya da bir avuç çiğ kuruyemiş gibi alternatifler kan şekerinizin dengede kalmasına yardım eder. Bunun aksine, şekerli besinlerle yapılan kahvaltılar ani bir enerji patlaması yaratsa da hemen sonrasında daha şiddetli bir yorgunluğa yol açar.