Altın fiyatlarında son gelişmeler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. 29 Haziran 2026 itibarıyla gram altın 6.100 TL, ons altın ise 4.070 dolar seviyesinden haftaya başladı.
Altın alınır mı? Satılır mı? Kerem Aksoy'dan dikkat çeken üç şart
Altın fiyatları yeni haftaya sınırlı düşüşle başlarken gram altın 6.100 TL, ons altın ise 4.070 dolar seviyesinde işlem görüyor. Uzmanlar, altının yönünü belirleyecek 3 kritik faktöre dikkat çekiyor. Altın alınır mı? Satılır mı? işte detaylar....Züleyha Öncü
Cuma günü 4.088 dolardan kapanış yapan ons altın, haftanın ilk işlem gününde hafif satış baskısıyla 4.070 dolar seviyelerine geriledi. Gram altın ise cuma gününü 6.128 TL’den tamamlamıştı.
ABD Verileri ve FED Beklentisi
Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; geçen hafta perşembe günü açıklanan ABD mayıs ayı PCE verisinin yıllık bazda yüzde 4 seviyesinin üzerine yönelmesine rağmen, aylık verinin beklentilerin altında gerçekleşmesi, FED tarafında “faiz artırımı beklentilerinde” kısmi yumuşamaya sebep oldu. Dolar endeksinde yükseliş dururken, DXY hafta başında 101,35 seviyesinde dengelendi. ABD’de dikkatler bu hafta perşembe günü açıklanacak haziran tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.
Orta Doğu’da ise ateşkes ihlallerinin ardından yeniden diplomasinin öne çıkmaya başlaması, jeopolitik tansiyonun daha fazla yükselmesini önledi. PCE verisi sonrası özellikle cuma günü yüzde 1,5 prim yapan altında, pazartesi işlemlerinde “güvenli liman” talebinin düşük seyrettiği görülüyor.
Rota Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy, “Altın tarafında merkez bankaları hâlâ alım yapmaya devam ediyor. Jeopolitik gerginlikler hâlâ masada... Dolayısıyla bu tema da gündemde kalmaya devam edecek. Üçüncü olarak ve en önemlisi de FED, bir noktada faiz indirmek için de fırsat kollayacak.
Bunların hepsini üst üste koyduğumda, kıymetli metaller için orta ve uzun vadede pozitif bir ortam oluşacağını düşünüyorum. İran petrolü daha fazla devreye girecek, petrol fiyatlarında düşüş hızlanabilir. Enerji kaynaklı enflasyonist baskının azalması da faizlerin daha aşağı gelme temasını destekliyor. Bunlar, kıymetli metaller için iyi haber” ifadelerini kullandı.
4.000 dolar seviyesi kritik destek
Ahlatçı Yatırım tarafından paylaşılan analizde de, ons altında aşağı yönlü hareketlerde 4.000 dolar seviyesinin ilk önemli destek olabileceği aktarılarak “Bu seviyenin altında ise 3.886 seviyesi kritik destek olarak takip edilebilir. Her iki seviyenin aşağı yönlü kırılması, ons altında satış baskısının derinleşmesine ve teknik görünümde zayıflığın artmasına neden olabilir” diye açıkladı.
YUKARIDA HANGİ SEVİYELER?
Yukarı yönlü hareketlerde ise onsta ilk direnç olarak 4.100 dolar seviyesinin öne çıktığına değinilen analizde, “Bu seviyenin aşılması halinde de 4.250 dolar ve ardından 4.380 dolar bölgesi takip edilebilir.
Özellikle 4.250 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması, tepki hareketinin güç kazanması açısından önemli olacaktır. Daha kalıcı bir toparlanma görünümü için ise 4.380 dolar bölgesinin üzerinde fiyatlama görülmesi beklenebilir” yorumu paylaşıldı.
NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.