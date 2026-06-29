Altın alınır mı? Satılır mı? Kerem Aksoy'dan dikkat çeken üç şart

Rota Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy, “Altın tarafında merkez bankaları hâlâ alım yapmaya devam ediyor. Jeopolitik gerginlikler hâlâ masada... Dolayısıyla bu tema da gündemde kalmaya devam edecek. Üçüncü olarak ve en önemlisi de FED, bir noktada faiz indirmek için de fırsat kollayacak.