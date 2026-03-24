MLS takımlarından Orlando City, Antoine Griezmann’ın sezon sonunda takıma katılacağını açıkladı.

Atletico Madrid’in izniyle gerçekleşen transfer kapsamında Fransız futbolcu, 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Griezmann’ın Temmuz 2026 itibarıyla Orlando City kadrosuna dahil olacağı belirtildi.

MLS ekibi ile sözleşme imzalayan Griezmann yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Orlando City ile kariyerimin bu yeni bölümüne başlamaktan dolayı çok heyecanlıyım. Kulüple yaptığım ilk görüşmelerden itibaren güçlü bir hırs ve geleceğe yönelik net bir vizyon hissettim ve bu beni gerçekten etkiledi.''

SEZON RAKAMLARI

Fransız futbolcu, bu sezon toplam 43 maça çıktı ve takımına 13 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.

35 yaşındaki oyuncu tüm kariyerini 2009 yılından beri La Liga'da geçirmişti.