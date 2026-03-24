Altın fiyatlarındaki sert geri çekilme sonrası vatandaş kuyumculara akın etti! Ancak kötü bir sürprizle karşılaştılar: Paket gram altın piyasada bulunamıyor. Rafineriler talebe yetişemezken, vitrinler boşaldı.
İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına korkutan uyarı: Acil B planı
İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşün ardından fiziki altına yönelen yatırımcıların piyasada talep yoğunluğu oluşturduğunu duyurdu. Memiş, kuyumcularda gram altın bulunamaz hale gelirken, rafinerilerin talebi karşılamakta zorlandığı ve işçilik maliyetlerinin ciddi oranda yükseldiğini belirtti.Dilek Taşdemir
Altın bulamayan yatırımcıyı bekleyen büyük tehlikeyi hatırlatan İslam Memiş altındaki işçilik maliyetine dikkat çekti. Geçen hafta 1.800 dolar olan altındaki işçilik bedellerinin bir anda 9.000 dolara fırladığını anımsatan İslam Memiş "Fiyat düşerken işçilikten zarar etmeyin!" uyarısında bulundu.
Ünlü ekonomist İslam Memiş’in altınla ilgili "Ocak ayında demiştik, 2026 tam bir spekülasyon yılı. Gün içinde 400 dolarlık dalgalanmaları normalleştirecekler. Sert hareketlere hazır olun!" öngörüsü dikkat çekti.
Ons altın tarafında 4.100 dolar seviyeleri görüldü ancak İslam Memiş'e göre bu daha başlangıç. "Asıl altın vuruş 6.000 dolar seviyesi gelince olacak" diyen uzman, kısa vadeli yeni rotayı da açıkladı.
Gram altın 6.400 TL seviyelerine kadar gerileyip nefes tazelerken, gözler küresel gelişmelere çevrildi. Trump’ın "İran ve ateşkes" mesajları gelirse, altında 5.000 dolar yolculuğu resmen başlayabilir!
Kuyumcuda altın bulamayanlar için İslam Memiş'ten B Planı uyarısı geldi.
Ünlü ekonomist Memiş 1. planını "Darphane üretimi çeyrek, yarım veya tam altına yönelin. Bunlar şu an paketli gram altından daha mantıklı olabilir." diyerek duyurdu.
İslam Memiş'in 2. B Planı ise şöyle: Fiziksel altına ulaşamayanlar için "S1" yani Darphane Sertifikası bir çıkış yolu. Üstelik 50 gram üzerindeki birikimlerinizi fiziksel altına dönüştürme şansınız da var!
İslam Memiş altın yatırımcılarına son tavsiyesinde ise bazı durumlarda banka fiyatları serbest piyasadan daha uygun kalabildiğini hatırlatarak, yatırımcıların altına yatırım yapmadan önce makas aralığını kontrol etmeleri uyarısında bulundu.
