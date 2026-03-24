Sarı-lacivertli ekip, önümüzdeki sezon savunmanın merkezinde Milan Skriniar ile uyum yakalayacak üst düzey bir isim arayışını hızlandırarak aday havuzuna yeni bir profil ekledi.
Atletico Madrid’in yıldızı Fenerbahçe yolunda: Skriniar’ın yanına geliyor
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin, Atletico Madrid forması giyen deneyimli stoperi kadrosuna katmak için girişimlere hazırlandığı öne sürüldü.
Uruguaylı tecrübeli stoperin, kulübündeki uzun soluklu dönemini kapatarak rotasını Türkiye’ye çevirebileceği konuşuluyor.
2026-2027 planlamasında şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, stoper mevkisinde Slovak oyuncunun seviyesine eşdeğer bir ismi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe’nin transfer radarına giren son ismin Jose Gimenez olduğu iddia edildi. İspanya kaynaklı haberlerde, Atletico Madrid yönetiminin sezon bitiminde vedalaşmayı düşündüğü futbolcular listesinde deneyimli savunmacının da yer aldığı belirtildi.
On üç senedir Madrid ekibinde görev yapan Jose Gimenez için Fanatik gazetesinde yer alan bilgilere göre yaklaşık 10 milyon avroluk bir bonservis bedeli öngörülüyor.
İspanyol kulübünün bonservis beklentisinin makul seviyelerde kalması durumunda Fenerbahçe'nin resmi görüşmelere başlayacağı kaydedildi.
Sürecin ilerlemesi halinde, sarı-lacivertli camianın sembol isimlerinden Diego Lugano'nun da vatandaşını ikna etmek amacıyla görüşmelere dahil olabileceği ileri sürüldü.
2013 senesinden bu yana Atletico Madrid bünyesinde bulunan 31 yaşındaki oyuncunun mevcut kontratı iki yıl daha devam ediyor.
Tecrübeli savunma oyuncusu, bu sezon çıktığı toplam 23 karşılaşmada 1472 dakika boyunca sahada kalarak form grafiğini korudu.