Yeniçağ Gazetesi
24 Mart 2026 Salı
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Atletico Madrid’in yıldızı Fenerbahçe yolunda: Skriniar’ın yanına geliyor

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin, Atletico Madrid forması giyen deneyimli stoperi kadrosuna katmak için girişimlere hazırlandığı öne sürüldü.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Atletico Madrid’in yıldızı Fenerbahçe yolunda: Skriniar’ın yanına geliyor - Resim: 1

Sarı-lacivertli ekip, önümüzdeki sezon savunmanın merkezinde Milan Skriniar ile uyum yakalayacak üst düzey bir isim arayışını hızlandırarak aday havuzuna yeni bir profil ekledi.

1 9
Atletico Madrid’in yıldızı Fenerbahçe yolunda: Skriniar’ın yanına geliyor - Resim: 2

Uruguaylı tecrübeli stoperin, kulübündeki uzun soluklu dönemini kapatarak rotasını Türkiye’ye çevirebileceği konuşuluyor.

2 9
Atletico Madrid’in yıldızı Fenerbahçe yolunda: Skriniar’ın yanına geliyor - Resim: 3

2026-2027 planlamasında şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, stoper mevkisinde Slovak oyuncunun seviyesine eşdeğer bir ismi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

3 9
Atletico Madrid’in yıldızı Fenerbahçe yolunda: Skriniar’ın yanına geliyor - Resim: 4

Fenerbahçe’nin transfer radarına giren son ismin Jose Gimenez olduğu iddia edildi. İspanya kaynaklı haberlerde, Atletico Madrid yönetiminin sezon bitiminde vedalaşmayı düşündüğü futbolcular listesinde deneyimli savunmacının da yer aldığı belirtildi.

4 9
Atletico Madrid’in yıldızı Fenerbahçe yolunda: Skriniar’ın yanına geliyor - Resim: 5

On üç senedir Madrid ekibinde görev yapan Jose Gimenez için Fanatik gazetesinde yer alan bilgilere göre yaklaşık 10 milyon avroluk bir bonservis bedeli öngörülüyor.

5 9
Atletico Madrid’in yıldızı Fenerbahçe yolunda: Skriniar’ın yanına geliyor - Resim: 6

İspanyol kulübünün bonservis beklentisinin makul seviyelerde kalması durumunda Fenerbahçe'nin resmi görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

6 9
Atletico Madrid’in yıldızı Fenerbahçe yolunda: Skriniar’ın yanına geliyor - Resim: 7

Sürecin ilerlemesi halinde, sarı-lacivertli camianın sembol isimlerinden Diego Lugano'nun da vatandaşını ikna etmek amacıyla görüşmelere dahil olabileceği ileri sürüldü.

7 9
Atletico Madrid’in yıldızı Fenerbahçe yolunda: Skriniar’ın yanına geliyor - Resim: 8

2013 senesinden bu yana Atletico Madrid bünyesinde bulunan 31 yaşındaki oyuncunun mevcut kontratı iki yıl daha devam ediyor.

8 9
Atletico Madrid’in yıldızı Fenerbahçe yolunda: Skriniar’ın yanına geliyor - Resim: 9

Tecrübeli savunma oyuncusu, bu sezon çıktığı toplam 23 karşılaşmada 1472 dakika boyunca sahada kalarak form grafiğini korudu.

9 9
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro