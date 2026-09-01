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Kaynak: ANKA

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kuru soğandaki vergi indiriminin süresi uzatılırken, vatandaşlar ve pazarcı esnafı dış alıma tepki gösterdi. Uzmanlar ve üreticiler; artan maliyetler, tohum sorunları ve çiftçinin desteklenmemesi nedeniyle ekim alanlarının daraldığına dikkat çekti.

İTHALAT SÜRESİ UZATILDI

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kuru soğan ve yağlık ayçiçeği tohumu ithalatındaki vergi oranları ile uygulama takvimi yeniden şekillendirildi. Daha önce yüzde 49,5 olan ve 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yüzde 5’e düşürülen kuru soğan gümrük vergisi, yeni düzenlemeyle birlikte 31 Ocak 2027 tarihine kadar geçerli olacak şekilde uzatıldı.

VATANDAŞ: KENDİ TOPRAĞIMIZ VARKEN NEDEN İTHALAT?

Halkın mutfağındaki temel gıda maddelerinden biri olan ve daha çok İran ile Mısır'dan yapılan soğan ithalatı pazardaki tüketicilerin tepkisini çekti. Yerli ürünlerin piyasaya girmesiyle fiyatlarda kısmi bir düşüş gözlense de, Yeşilpınar Pazarı'ndaki vatandaşlar dış alım politikalarını eleştirdi:

Ülkenin tarım alanlarının ve imkânlarının yeterli olduğunu belirten vatandaşlar, köylünün memnun olmaması nedeniyle üretimden uzaklaştığını ifade etti.

İthal tohum bağımlılığına dikkat çeken bir üretici, çiftçilerin kendi tohumlarını kullanamadığını ve her yıl yeniden tohum satın almak zorunda kaldıklarını vurgulayarak tarımın desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Amasyalı bir çiftçi kızı, memleketlerinde soğan üretilmesine rağmen üreticinin masraflarını karşılayamadığını ve ürünün tarlada kaldığını belirterek, yerli üreticiye destek olunması durumunda ürünlerin daha ucuza mal olacağını ifade etti.

Pazardaki enflasyona ve yüksek yaşam maliyetlerine dikkat çeken tüketiciler, köylerin kalkındırılması gerektiğini ve ithalatın pazardaki pahalılığa çare olmadığını belirtti.

"GEÇEN SENE ZARAR EDEN ÇİFTÇİ BU SENE EKMEDİ"

Pazarcı esnafı ise soğan fiyatlarındaki yükselişin arkasında yatan temel sebebin hastalıklar değil, çiftçinin yaşadığı ekonomik çıkmaz olduğunu belirtti. Pazarlarda Çorum gibi bölgelerden gelen yerli kışlık soğanların yanı sıra, marketlere ağırlıklı olarak ithal soğan geldiğini belirten esnaf, hallerde yerli ile ithal soğan arasında 10 ila 15 liralık bir fiyat farkı bulunduğunu pazarcı kaydetti.

Devletin vergiyi düşürmesiyle ithal soğanın bolca getirildiğini ve bu sayede fiyatın düştüğünü ifade eden esnaf, bir köydeki 100 haneden 95'inin maliyetler yüzünden bu yıl ekim yapmadığını aktardı.

İthal soğanın sıcak havalarda gümrükte günlerce beklediğine dikkat çeken pazarcılar, bu ürünlerin soğuk hava depolarında muhafaza edilmesi gerektiğini hatırlatarak yerli üretimin desteklenmesi çağrısında bulundu.