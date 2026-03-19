Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi ve cezalardan yıl sonuna kadar 348 milyar liralık gelir beklentisi, yılın ilk 2 ayında 3 kat fazla gerçekleşti. Ocak ve Şubat 2026'da Hazine ve Maliye Bakanlığı 1 trilyon 49 milyar lira vergi ve ceza geliri topladı. Yüksek enflasyon, artan hayat pahalılığı altında ezilen vatandaş bir de vergiler ve cezalar karşısında boynunu büktü.

TRAFİK CEZALARI ETKİSİ NİSAN'DA GÖRÜLECEK

Karayolları Trafik Kanunu‘nda yapılan değişiklikle, para cezalarının 160 bin lira (araçtan inerek kavga etme) gibi seviyelere çıkarılmasıyla birlikte bu kategoride çok sayıda cezanın kesildiği görsel medyaya yansıdı. Ancak kesilen yüksek cezalar henüz bütçeye yansımadı. Düzenleme 27 Şubat 2026’da yürürlüğe girmişti. O yüzden kesilen cezalar içinde bulunduğumuz Mart ayına ilişkin verilere yansıyacak.

MTV’DE YILLIK HEDEF ŞİMDİDEN YAKALANDI

Bütçenin Motorlu Taşıtlar Vergisi kaleminde 138 milyar 75 milyon lira seviyesindeki gelir beklentisine, yılın ikinci ayında ulaşıldı. Hedefin yüzde 105 üzerinde tahakkuk gerçekleşti. Ancak bu veriyi okurken, MTV’nin Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez tahakkuk ettiğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Geçen yıl bütçesinde MTV gelir tahmini 106 milyar lira seviyesindeydi ve geçen yıl Şubat ayında da 115 milyar lira ile başlangıç hedefinin üzerine çıkılmıştı.