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Sıklıkla yaptığı lüks harcamalar ile gündeme gelen ve vatandaşlar tarafından eleştiri oklarının hedefi olan Diyanet İşleri Başkanlığı, hac değerlendirme toplantısını Aziz İhsan Aktaş’ın ortağı Gürkan Dölekli'ye ait Kızılcahamam'daki 5 yıldızlı Eliz Otel'de gerçekleştirdi.

Düzenlenen toplantıya, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un yanı sıra başkan yardımcıları, genel müdürler, daire başkanları, müftüler ve diğer üst düzey yöneticiler de katıldı. Katılımcıların indirimli fiyatla geceliği 9 bin TL olan odalarda konakladığı öğrenilirken toplantının giderlerinin hacılardan alınan ücretlerden karşılandığı bildirildi.

Sözcü'nün aktardığına göre, yaklaşık 70 kişinin katıldığı toplantının konaklama, harcırah, ulaşım ve organizasyon giderleriyle birlikte günlük maliyeti 1 milyon TL'ye yaklaştı.

OTEL İTİRAFÇI AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN ORTAĞINA AİT!

Toplantının yapıldığı Eliz Otel’in, muhalif belediyelere yönelik operasyonlarda itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'ın ortağı Gürkan Dölekli'ye ait olduğu bildirilirken Diyanet'in 2026 hac organizasyonu öncesinde de aynı otelde kafile başkanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlediği, beş gün süren toplantı için yaklaşık 10 milyon TL harcandığı ifade edildi.

Aziz İhsan Aktaş, soruşturmada Gürkan Dölekli’nin talimatıyla rüşvet verdiğini iddia etmiş ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe tutuklanmıştı. Dölekli daha sonra rüşveti reddetmişti.

TOPLANTININ YAPILDIĞI GÜN “İSRAFTAN KAÇININ” HUTBESİ!

Başkanlık merkez teşkilatında toplantı yapılabilecek salonlar ve Diyanet'e ait konaklama imkanları bulunmasına rağmen, hac değerlendirme toplantısı için yine aynı 5 yıldızlı otelin tercih edildiği bildirildi. Diyanet'in 5 yıldızlı otelde toplantı yaptığı gün yayımlanan cuma hutbesinde ise "İsraftan kaçının" çağrısı yapıldı.

DİYANET HAC KAMPINA DA 10 MİLYON LİRA HARCAMIŞTI!

Diyanet İşleri Başkanlığı, mayıs ayında ise, 400 kafile başkanının katılımıyla Ankara Kızılcahamam’daki 5 yıldızlı bir otelde Hac hazırlık kampı düzenlemişti. 5 süren kampta, toplamda 10 milyon lira harcandığı öğrenilirken Suudi Arabistan’daki kavurucu sıcaklarda yapılacak "Hac yürüyüşü" provasının gölgede ve serin bir ortamda yapılması dikkatleri çekmişti.



