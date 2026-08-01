Kaymakamlıktan vazgeçti, hasat etti: Parasını 100’e katladı

Memur bir baba ve geleneksel Türk ailesi yapısı içinde büyüyen Kalaycı, ailesinin masa başı, güvenceli bir memuriyet beklentisine rağmen tercihini doğadan ve üretimden yana kullandı. Geleneksel olarak patates, buğday ve arpa ekimi yapılan bölgede, katma değeri çok daha yüksek olan orman meyvelerine yönelmeye karar verdi. Başlangıçta duyduğu "Girme, yapamazsın, batarsın" şeklindeki olumsuz yorumlara inat, günlük 18-19 saatlik yoğun bir mesai ile "Bonus Meyve Bahçeleri" markasını hayata geçirdi.