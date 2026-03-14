Kimin, hangi kesimin gidebileceği belli olmayan, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde açılan mağaza free-shopları aratmadı. bin 500 liraya kalem, 5 bin 650 liraya Kur'an-ı Kerim'in satıldığı mağazada KDV yok.

Beştepe Sarayı'nda açılan, ancak vatandaş tarafından anlam da verilemeyen mağazada KDV olmaması tepki çekti. Yediği simite, içtiği suya, bindiği otobüse, iğneden ipliğe her kalemde vergiler altında ezilen vatandaşı, Saray'daki bu mağazanın nasıl bir refaha kavuşturacağı ise merak konusu.

SARAY'DA KORSAN SATIŞ

Devletin resmi ve 'itibarlı' göstergelerinden biri olan Saray'da, üreticilerin hakları da çiğneniyor. "Sarayshop"ta ürünler hem vergisiz satılıyor, hem de orijinal yerine taklit ürünler raflarda yer buluyor. Bu mağazayla devlet hem vergiden dolayı zarara giriyor hem de taklit ürünlerle üreticilerin telif haklarını çiğniyor.

SİMİTTE KDV VAR, SARAY'DA YOK

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, "Simit alırken KDV ekleniyor ama deri çanta, cüzdan ve termoslar KDV'siz satılıyor. Saray'da neden KDV'siz mağaza olur ki?" dedi.

TAKLİT ÜRÜNLER

Korsan (taklit) ürünlerin satılmasına rağmen Saray'da da fiyatlar ucuzlamadı. Neredeyse, orijinaliyle aynı fiyatlara satıldı.