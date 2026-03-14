Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler: Savaş sonrası arkalarına bakmadan gidiyorlar

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan Orta Doğu’daki savaştan İsrail’de yaşayanlar da etkileniyor. İran’ın füzelerinden korkan İsrailliler, başka ülkelere geçiş yapıyor.
İŞTE EN FAZLA YAHUDİNİN OLDUĞU ÜLKELER:
10) BREZİLYA | 91.080
9) ALMANYA | 117.882
8) AVUSTRALYA | 117,882
7) RUSYA | 154.845
6) ARJANTİN | 174.825
5) BİRLEŞİK KRALLIK | 291.708
4) KANADA | 392.607
3) FRANSA | 439.560
2) ABD | 5.6 MİLYON
1) İsrail | 7,2 MİLYON