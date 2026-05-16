Ankara’nın Altındağ ilçesinde faaliyet gösterecek bir et firmasının açılışa özel indirimli satış duyurusu, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kırmızı et fiyatlarının son dönemde hızla yükselmesi ve alım gücündeki düşüş nedeniyle açılış günü uzun kuyruklar oluşabileceği belirtiliyor.

Firma tarafından yapılan duyuruya göre piyasada kilosu 700 ila 1000 lira arasında değişen kıyma, açılışa özel olarak 499 liradan satışa sunulacak. Kuzu gerdan 525 liradan, kuzu pirzola ise 1099 liradan satılacak.

Firma yetkilileri, sosyal medya paylaşımlarının ardından vatandaşlardan yoğun telefon ve mesaj aldıklarını belirterek, özellikle sabah saatlerinde ciddi kalabalık beklediklerini ifade etti.

KIRMIZI ET ÜRETİMİ GERİLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımladığı verilere göre kırmızı et üretiminde de dikkat çeken düşüş yaşandı. 2024 yılında 2 milyon 105 bin ton olan toplam kırmızı et üretiminin, 2025 yılında yüzde 10,5 azalarak 1 milyon 885 bin tona gerilediği açıklandı.

Verilere göre sığır eti üretimi yüzde 11,5, koyun eti üretimi yüzde 8,1, keçi eti üretimi ise yüzde 8,8 oranında düştü.

Muhalefet partileri de yükselen et fiyatları ve üretimdeki gerileme üzerinden hükümete eleştiriler yöneltti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son 5 yılda et fiyatlarının yüzde 1124 arttığını savunurken, DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin kırmızı etin birçok aile için ulaşılması zor hale geldiğini söyledi.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ise vatandaşın artık kurbanlık almaktan vazgeçip 1 kilo kıyma hesabı yapmak zorunda kaldığını ifade etti.